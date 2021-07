Partager Facebook

Si vous aimez les histoires de meurtre entre voisins, alors « Une voisine encombrante » de Shari Lapena vous ravira.

Le roman s’ouvre sur une scène de crime : une femme est sauvagement assassinée à coups de marteau. Cette femme, c’est la belle Amanda Pierce. Son mari signale sa disparition à la police car elle n’est pas rentrée d’un week-end shopping prévu avec une de ses amies. Quelques semaines plus tard, le cadavre d’Amanda est découvert dans une voiture plongée au fond d’un lac. Parallèlement un adolescent prénommé Raleigh, a pris la mauvaise habitude d’entrer par effraction chez ses voisins. Il ne leur vole rien mais s’amuse à fouiller dans leurs ordinateurs. Lorsque sa mère découvre les délits commis par son fils, elle écrit une lettre anonyme aux victimes les priant d’excuser son fils. L’affaire se corse lorsqu’on découvre qu’une des maisons visitées est celle du couple formé par Amanda Pierce et son mari.



Au fil des pages qu’on tourne avec un immense plaisir et une grande impatience, on suit l’avancée de l’enquête. Mais le point fort de l’autrice consiste à gratter la surface des apparences pour mettre à découvert les secrets de chacun des habitants d’Aylesford, la banlieue new-yorkaise où se déroule le récit. Si tout le monde a l’air lisse au premier abord, c’est bien loin d’être le cas. Personne n’est épargné par les tromperies et chacun devient tour à tour suspect. Entre amitiés superficielles, jalousie, adultère et manipulation, cette banlieue prend des airs de Wisteria Lane. Et les desperate housewives ne sont pas loin. Une lecture idéale pour les vacances d’été. L’écriture est fluide, le récit tient en haleine grâce aux multiples fausses pistes et le suspense bien présent. On adore !

L’ouvrage est paru aux éditions Presses de la Cité