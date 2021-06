Les PlayStation Plus du mois de juillet 2021

Partager Facebook

A Plague Tale: Innocence | Version PS5 uniquement

L’aventure encensée par la critique débarque sur PS5 en résolution 4K native***, visant les 60 images par seconde, avec des graphismes améliorés et des temps de chargement ultra-courts. Ce titre signe également son arrivée sur PlayStation Plus. Suivez l’histoire de la jeune Amicia et de son petit frère Hugo dans cette épopée poignante située dans les heures les plus sombres de l’Histoire. Pourchassés par les soldats de l’Inquisition et par des colonies de rats opiniâtres, Amicia et Hugo apprendront peu à peu à se connaître et à se faire confiance. Pour déjouer le sort qui s’acharne contre eux et trouver leur place dans ce monde impitoyable, ils devront se battre.

Call of Duty: Black Ops 4 | PS4

Call of Duty: Black Ops 4 propose trois modes multijoueur survoltés* qui raviront les fans de jeux de tir à la première personne. On trouve tout d’abord l’expérience multijoueur emblématique de la série, qui fait s’affronter des joueurs des quatre coins du monde. Ensuite, l’expérience Zombies très appréciée des fans qui vous permet, à vous et à vos amis, d’affronter des hordes de morts-vivants. Et enfin, Blackout, un mode intense dans une carte gigantesque qui s’inspire du genre battle royale. Blackout réunit les personnages, lieux, armes et équipements de différents opus de la série dans un mode survie redoutable avec une légère touche de Black Ops.

WWE 2K Battlegrounds | PS4

Dans ce jeu d’action arcade intense, l’univers de WWE devient votre terrain de jeu, tandis que vos légendes et superstars favorites du WWE s’affrontent dans des environnements interactifs dans le monde entier. Découvrez un nouveau mode histoire et débloquez des personnages et arènes uniques. Utilisez vos compétences spéciales et autres bonus dans différents types de matchs, comme Steel Cage, Royal Rumble et bien d’autres ! Participez à des Tournois en ligne ou revendiquez votre titre de Roi du champ de bataille contre des joueurs du monde entier ! Profitez également du mode multijoueur local pour dominer vos amis.

Bonus : Ces trois nouveaux jeux seront complétés par Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, le beat’em up emblématique de Sega étant disponible un mois de plus sur PlayStation Plus.