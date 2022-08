Unfold Your World : Samsung élargit son offre mobile avec cinq nouveaux produits

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Samsung a dévoilé aujourd’hui ses dernières innovations lors du Galaxy Unpacked sous le slogan « Unfold Your World ». Avec le Galaxy Z Fold4, le Galaxy Z Flip4, la Galaxy Watch5, la Galaxy Watch5 Pro ainsi que les Galaxy Buds2 Pro, Samsung élargit dans les prochaines semaines sa galaxie mobile avec cinq nouveaux produits.

Galaxy Z Fold4 – Des performances qui enthousiasment

Le nouveau Fold4 convainc par son design innovant, son écran immersif et ses fonctions multitâches semblables à celles d’un PC. Une technologie d’appareil photo avancée et des processeurs puissants complètent l’expérience. C’est le modèle le plus performant des nouveaux Foldables de Samsung et il réunit tout le savoir-faire de Samsung dans le domaine de la technologie mobile. Qu’il soit ouvert, fermé ou en mode Flex1, le Fold4 offre des fonctionnalités exceptionnelles, des technologies d’appareil photo avancées et des processeurs puissants. Il est également le premier smartphone Samsung à être livré avec Android 12L pour les grands écrans.



Galaxy Z Flip4 – Le smartphone pliable pour tous et toutes

Un appareil photo amélioré, une batterie plus puissante et un design fin font du Flip4 compact le pliable le plus adapté à la vie quotidienne de tous les temps. Le Flip4 au design ultracompact a été enrichi de fonctions importantes : Les utilisateurs peuvent utiliser le nouveau Cover Screen pour contrôler une multitude d’applications et d’apps, passer des appels, répondre aux messages, déverrouiller la voiture et même commander le widget SmartThings Scene2sans devoir ouvrir le smartphone. De plus, grâce à l’appareil photo amélioré avec un capteur 65 % plus lumineux3, les photos et les vidéos sont plus nettes et plus fiables, de jour comme de nuit.

Galaxy Watch5 et Galaxy Watch5 Pro – la technologie la plus moderne directement au poignet

Avec la Galaxy Watch5 et la Galaxy Watch5 Pro, Samsung livre la technologie la plus moderne directement au poignet. Samsung continue ainsi d’être un précurseur dans le domaine des solutions globales de santé. En effet : la nouvelle gamme de produits Galaxy Watch5 est bourrée d’un tracking du sommeil perspicace, d’un design personnalisé et d’une résistance optimisée, ce qui a un effet positif sur les habitudes quotidiennes de santé et de bien-être. La Galaxy Watch5 aide les utilisateurs à atteindre leurs objectifs de santé grâce à des options innovantes comme la mesure de la composition corporelle ou les scores de sommeil. La Galaxy Watch5 Pro – le dernier ajout à la gamme Galaxy Watch – est la smartwatch de Samsung la plus résistante et la plus riche en fonctionnalités à ce jour, qui ravira en particulier les amateurs d’activités de plein air.

Galaxy Buds2 Pro – La bande-son parfaite au quotidien

Les nouveaux Galaxy Buds2 Pro offrent une bande-son parfaite au quotidien et séduisent par leur nouveau design compact, leur connectivité sans faille et leur audio Hi-Fi 24 bits4; donc idéal pour le travail et les loisirs. Les Galaxy Buds2 Pro sont les écouteurs les plus petits et les plus légers5 de la gamme Buds Pro de Samsung – 15 % plus petits que leurs prédécesseurs.6 Les Buds2 Pro restent parfaitement en place dans l’oreille et deviennent le compagnon idéal au quotidien, que ce soit au travail, pendant les loisirs ou le sport. Qu’il s’agisse de sortir pour une promenade, de participer à une réunion virtuelle sur un PC, de jouer à un jeu sur une tablette ou de répondre à un appel, les Galaxy Buds2 Pro sont parfaits pour établir une connexion transparente d’une simple pression du doigt.

Disponibilité et prix

Il est dès maintenant possible de précommander le nouveaux produits Galaxy, qui seront disponible sur le marché suisse à partir du 26 août.



Dès maintenant et jusqu’au 31 août, il est possible de découvrir l’ensemble de la gamme phare de Samsung, y compris les nouveautés Galaxy, dans la boutique temporaire Samsung de l’aéroport de Zurich : samsung-experience.ch/fr/home

Galaxy Z Fold4 Disponible dans les coloris Graygreen, Beige, Phantom Black et en en exclusivité dans le Samsung eStore en Burgundy7. Tous avec une capacité de stockage pouvant atteindre un téraoctet.

Galaxy Z Fold4 256 Go: 1799 CHF (PVC)

Galaxy Z Fold4 512 Go: 1899 CHF (PVC)

Galaxy Z Fold4 1T: 2099 CHF (pvc) Galaxy Z Flip4 Disponible dans les coloris BoraPurple, Graphite, plus deux nouveaux coloris, Pink Gold et Sky Blue8

Galaxy Z Flip 4 128 Go: 1099 CHF (PVC)

Galaxy Z Flip 4 256 Go: 1159 CHF (PVC)

Galaxy Z Flip 4 512 Go: 1259 CHF (PVC) Galaxy Watch5

(44-mm) Graphite, Sapphire et Silver

329 CHF (PVC) version Bluetooth

379 CHF (PVC) version LTE Galaxy Watch5

(40-mm) Graphite, Pink Gold et Silver

Bracelet BoraPurple

299 CHF (PVC) version Bluetooth

349 CHF (PVC) version LTE Galaxy Watch5 Pro

(45-mm) Black Titanium et Gray Titanium

469 CHF (PVC) version Bluetooth

519 CHF (PVC) version LTE Galaxy Buds2 Pro Disponible dans les coloris Graphite, White et BoraPurple

249 CHF (PVC)

Galaxy for the Planet – Les modèles Foldables au service d’un avenir durable

Depuis le lancement de l’initiative Galaxy for the Planet, Samsung utilise des matériaux recyclés pour la fabrication de ses produits et de leur emballage, afin de minimiser son empreinte écologique. Plus de 90% des appareils Galaxy commercialisés l’année dernière faisaient appel à des matériaux écologiques comme des filets de pêche recyclés, des matériaux post-consommation (PCM) ou de la résine biosourcée.9 Samsung a également eu recours aux filets de pêche récupérés en mer pour fabriquer les nouveaux modèles Galaxy Foldables. Leurs principaux composants proviennent de plastiques marins et leur emballage est fabriqué à partir de papier 100% recyclé. Le volume d’emballage a été réduit jusqu’à 58% par rapport à la première génération de Galaxy Foldables10.

Pour en savoir plus: Visitez la Samsung Newsroom