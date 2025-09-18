Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 partage de nouvelles informations autour de ses éditions physiques et premium

Paradox a révélé davantage de détails sur les éditions physiques de Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2, créées en collaboration avec PLAION. Les versions physiques de Bloodlines 2 seront disponibles à l’achat chez certains détaillants.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Day One Edition inclut le jeu de base et le bonus de précommande Bloodlines Nostalgia Jukebox. Elle inclut également, chez certains détaillants, le pendentif de la croix de St. Jacques.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Premium Edition inclut le jeu de base, le bonus de précommande Bloodlines Nostalgia Jukebox, l’Expansion Pass, cinq cartes de personnages, un journal et un boîtier steelbook, le tout présenté dans un emballage premium. Le contenu de l’édition Premium physique est soumis à la disponibilité régionale et en édition limitée.

Dans Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, les joueurs vont pouvoir se plonger dans l’ambiance nocturne de Seattle en incarnant Phyre, un vampire des temps anciens. Ils devront évoluer au milieu des enjeux politiques complexes de la Cour de la Camarilla et tenter de récupérer leurs pouvoirs vampiriques. Au long de son parcours, Phyre sera hantée et guidée par la voix de Fabien, un détective Malkavian dont la perception fracturée de la réalité lui confère à la fois lucidité et anxiété.

Les éditions digitales de Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 incluent :

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Deluxe Edition : jeu de base et Santa Monica Memories, un pack cosmétique comprenant des objets de décoration inspirés du jeu culte original Vampire: The Masquerade – Bloodlines afin d’embellir l’appartement de Phyre. Santa Monica Memories peut être acheté séparément.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Premium Edition : jeu de base et l’Expansion Pass, incluant Santa Monica Memories ainsi que les deux packs Histoire Loose Cannon et The Flower & the Flame.

Loose Cannon, qui suit Benny, le shérif Brujah au parcours brutal, permettant aux joueurs de retracer son histoire, marquée par une poursuite sans fin. À son lancement, les joueurs achetant Loose Cannon débloqueront une tenue pour Phyre inspirée de Benny. Le pack Histoire Loose Cannon sera disponible au deuxième trimestre 2026 et pourra être acheté séparément.

The Flower & the Flame suivra l’histoire légendaire de la Primogène Toreador Ysabella vers la création de son sombre chef-d’œuvre. Les joueurs possédant The Flower & the Flame recevront également une tenue inspirée d’Ysabella pour Phyre à son lancement. Le pack Histoire The Flower & the Flame sera disponible au troisième trimestre 2026 et pourra être acheté séparément.

L’Expansion Pass pourra également être acheté séparément le 21 octobre 2025.

Les joueurs peuvent dès maintenant précommander Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Deluxe Edition et Premium Edition sur Steam, GOG, Epic Games Store, Xbox Series X|S ou encore PlayStation 5.