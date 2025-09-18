F1 25 lance sa troisième saison de contenu

Partager Facebook

Du 17 septembre au 11 novembre, la saison 3 marquera le 10e anniversaire de l’écurie de F1 Haas avec une série d’événements et de défis, tout en proposant certains des contenus et mises à jour les plus demandés à ce jour, notamment la Saison 2025 de F2, une mise à jour Sports et la deuxième actualisation des notes des pilotes de la saison.

Le contenu de la saison 3 dédié à l’anniversaire de Haas met à l’honneur l’une des écuries les plus déterminées de la F1, offrant aux joueurs la possibilité de revivre et même de réécrire les moments marquants de la première décennie de Haas en Formule 1 tels que la joie d’avoir marqué ses premiers points en Australie en 2016 ou encore l’inoubliable double podium de l’écurie en Autriche en 2018. Chaque défi récompense les joueurs avec des livrées et des casques spéciaux aux couleurs de Haas, tandis qu’un nouveau Défi Pro est prévu prochainement. Pour coïncider avec la course à domicile de Haas sur le Circuit des Amériques, un week-end de jeu gratuit aura lieu du 16 au 20 octobre, permettant aux nouveaux joueurs de découvrir le jeu dans son intégralité tandis que les joueurs existants bénéficieront d’un bonus de double XP.

Par ailleurs, la nouvelle génération de talents est également mise en avant avec l’arrivée de la saison 2025 de F2 dans le jeu qui verra arriver les 11 écuries, les 22 pilotes et le calendrier complet des 14 courses. Les voitures et les livrées des 10 écuries de F1 ressembleront encore plus aux modèles réels grâce à la mise à jour Sports de cette nouvelle saison. De l’aérodynamique révisée au placement des sponsors actualisé, ces changements permettront aux joueurs de vivre une expérience encore plus immersive au fur et à mesure que la saison évolue.

EA SPORTS F1 25 est disponible sur PlayStation5, Xbox Series X|S et PC.