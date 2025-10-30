Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage est désormais disponible sur PC et consoles

cedric 30 octobre 2025 Games, Nintendo Switch 2, PC, PS5, Toute l'actu, Xbox Series Laisser un commentaire

SEGA lance Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage en format numérique sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam, avec cross-play et netcode rollback, un mode Entraînement amélioré, ainsi que World Stage, un tout nouveau mode solo où les joueurs affronteront de redoutables adversaires pour devenir le combattant ultime ! Le jeu est actuellement en développement sur Nintendo Switch 2.

Toute personne qui achète l’édition du 30anniversaire (49,99 €) déverrouillera le contenu suivant :

  • Jeu de base Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
  • Pack Légendaire
  • Pack de la série Yakuza
  • Ensemble de maillots de bain, bande-son et titres de rang du 30e anniversaire de Virtua Fighter
  • Illustrations de préproduction de Virtua Fighter

Une édition standard est disponible en précommande numérique à 19,99 €. Le Pack Légendaire et le Pack de la série Yakuza sont également disponibles en achat individuel. 

Tags

A propos cedric

Voir aussi...

Première vidéo de gameplay pour Transport Fever 3, la suite de la simulation de transport de référence

La simulation de transport est de retour, plus détaillée et dynamique que jamais ! Transport Fever …

Date de sortie et du gameplay pour Thief VR: Legacy of Shadow

Les précommandes sont désormais ouvertes avec une réduction de 10% sur PlayStation VR2, Meta Quest …

Animal Crossing : New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition ainsi qu’une mise à jour gratuite arrivent le 15 janvier

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition débarquera sur Nintendo Switch 2 avec …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2025