Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage est désormais disponible sur PC et consoles

SEGA lance Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage en format numérique sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam, avec cross-play et netcode rollback, un mode Entraînement amélioré, ainsi que World Stage, un tout nouveau mode solo où les joueurs affronteront de redoutables adversaires pour devenir le combattant ultime ! Le jeu est actuellement en développement sur Nintendo Switch 2.

Toute personne qui achète l’édition du 30e anniversaire (49,99 €) déverrouillera le contenu suivant :

Jeu de base Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

Pack Légendaire

Pack de la série Yakuza

Ensemble de maillots de bain, bande-son et titres de rang du 30 e anniversaire de Virtua Fighter

Illustrations de préproduction de Virtua Fighter

Une édition standard est disponible en précommande numérique à 19,99 €. Le Pack Légendaire et le Pack de la série Yakuza sont également disponibles en achat individuel.