La Call Of Duty League est de retour et passera par Paris en 2026

Préparez-vous pour la nouvelle saison de la Call of DutyÒ League dont le coup d’envoi sera donné le vendredi 5 décembre. Les meilleures équipes du monde entreront en scène dans Call of Duty: Black Ops 7, la toute nouvelle expérience Black Ops qui propulse les joueurs en 2035.

La saison dernière, OpTic Texas a remporté son deuxième titre consécutif de champion de la Call of Duty League. Mais cette année, avec l’arrivée de nouvelles équipes, les remaniements dans les effectifs et les nouveaux formats d’affrontement, la compétition s’annonce des plus intenses.

Cette saison, la Call of Duty League accueille quatre nouvelles équipes : FaZe Vegas, Riyadh Falcons, G2 Minnesota et Toronto KOI. Cette évolution constante reflète le dynamisme et la passion qui anime la communauté Call of Duty. La ligue est également plus accessible que jamais avec des matchs diffusés en direct sur YouTube et Twitch et présentés lors de soirées de visionnage tout autour du globe.

Les fans peuvent dès à présent s’attendre à un calendrier riche en événements. Que ce soit grâce aux nouveaux formats de compétition, à la tenue de tournois ouverts à chaque Major pour la toute première fois, ainsi que par le passage de la CDL dans de nouvelles villes à travers le monde, l’année s’annonce chargée.

Et pour couronner le tout, Paris sera l’une des villes hôtes de la Call of Duty League en 2026. La ville lumière offrira l’occasion idéale pour la communauté française de se retrouver lors de la dernière ligne droite avant la finale du championnat à Las Vegas !