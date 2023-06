Partager Facebook

Catherine et Oracio sont conseillers immobiliers et enchaînent les visites de deux biens : une grande maison bourgeoise « piscinable, vue RER », et un petit appartement moderne situé en plein triangle d’or de Bougival. Malgré des visites agitées, ils ne perdent pas de vue leur objectif : provoquer le coup de cœur chez les potentiels acheteurs, le vrai, l’unique qui leur fera oublier tous les défauts. Celui qui leur fera dire « Wahou ! »

Cette fantaisie pleine de malice et d’humour nous emmène dans le monde des conseillers immobiliers. Durant 90 minutes, on voit toute une galerie de personnages hauts en couleur visiter deux biens immobiliers, soit une maison bourgeoise occupée par un couple qui rechigne à la vendre (Eddy Mitchell et Sabine Azéma) et un petit appartement vacant flambant neuf. Karin Viard et Bruno Podalydès sont impeccables dans leur rôle de conseillers immobiliers. Magnifiquement servie par une belle brochette d’acteurs, cette suite de sketchs enlevés et légers enchante et nous fait dire « Wahou ! ».

couples en quête de tranquillité, et bien sûr des farfelus. Chaque visite fournit l’occasion d’une scène, presque un court métrage en soi. Mais plus que la mise en scène, ce sont les comédiens qui font le job. Karin Viard est délicieuse, Eddy Mitchell et Sabine Azema inattendus. Un moment de fraîcheur et de drôlerie.

Wahou !

Un film de Bruno Podalydès

Avec :Karin Viard, Bruno Podalydès, Sabine Azéma, Eddy Mitchell

Distributeur : Xenix Distribution

Durée : 90 minutes

Age légal : 6 ans

Age suggéré : 12ans

Date de sortie : mercredi 7 juin 2023