Nouvelle Bande-annonce pour REMNANT II

Cette vidéo révèle que le répit dont a profité l’humanité après la victoire des joueurs dans REMNANT: FROM THE ASHES était de courte durée. Après avoir pansé ses plaies et préparé l’avenir, l’heure est désormais venue de reprendre les armes : car tant que la Racine existera, l’humanité sera chassée.

Remnant II plonge les joueurs toujours plus loin dans un monde dévasté, dont les boss et ennemis redoutables nécessiteront de maîtriser le mélange à la fois frénétique et méthodique entre combat à distance et au corps-à-corps de la franchise. Il sera possible de se lancer dans la bataille en solitaire ou avec deux amis pour vous prêter main-forte et relevez les formidables défis qui vous attendent. À chaque nouvelle partie de Remnant II, les joueurs seront transportés vers un nouveau monde assemblé à partir d’un vaste éventail de lieux, ennemis, PNJ, boss et armes. Les différents éléments de ces niveaux générés de façon dynamique s’entremêlent naturellement dans le monde et l’intrigue, assurant ainsi une expérience unique.

Le système d’archétype étendu offre aux joueurs plus de flexibilité dans leur manière de jouer, et permet une meilleure synergie de groupe avec des bonus passifs uniques et des pouvoirs époustouflants. De multiples archétypes pourront être débloqués, améliorés et combinés pour une plus grande diversité de styles de jeu.