War Robots: Frontiers arrive le 4 mars

War Robots: Frontiers marque une nouvelle étape importante pour la saga War Robots, qui compte déjà plus de 250 millions de fans à travers le monde. Avec ce nouveau jeu, les affrontements tactiques entre mechas prennent une toute nouvelle dimension. Conçu sous Unreal 5 pour PC et consoles, War Robots: Frontiers est le shooter de mechas ultime.

Au coeur de la machine

War Robots: Frontiers propose un expérience immersive : les machines de guerre marchent d’un pas lourd sur le champ de bataille et chaque tir s’accompagne d’un recul satisfaisant d’une balistique avancée. Grâce à sa physique de pointe et aux graphismes d’avant-garde de l’Unreal Engine 5, les joueurs auront l’impression de commander une machine de guerre gigantesque sur un champ de bataille vivant et dynamique.

Personnalisez votre robot

La personnalisation est au cœur de War Robots: Frontiers. Les joueurs disposent d’une liberté sans commune mesure pour concevoir leurs mechas de fond en comble. Une vaste gamme de composants est disponible du châssis au blindage en passant par les armes et les systèmes d’alimentation, et permettent de créer une machine parfaitement adaptée au style de combat de chacun. Il est aussi possible de personnaliser l’apparence d’un mecha pour le rendre unique, et de choisir le pilote idéal pour débloquer des capacités spéciales. Que l’on préfère dominer par la puissance de feu, déjouer les pièges grâce à une agilité hors du commun ou encaisser les dégâts comme une forteresse impénétrable : les possibilités sont illimitées.

Du combat tactique

Dans War Robots: Frontiers, il ne suffit pas de faire preuve de courage pour l’emporter, il est aussi nécessaire de planifier l’affrontement. La victoire dépend de la capacité de chacun à choisir le meilleur robot en fonction de la situation et à mettre en oeuvre des tactiques spécifiques à l’environnement et à l’ennemi.

Jouez à votre façon

War Robots: Frontiers est simple à appréhender mais difficile à maîtriser. Les nouveaux joueurs peuvent se lancer dans la bataille avec des mechas préconstruits, tandis que les pilotes chevronnés peuvent personnaliser chaque aspect de leur robot. Grâce au jeu multiplateforme, les joueurs peuvent s’affronter sur PC et sur console. De nombreux modes de jeu compétitifs garantissent que chaque joueur trouvera une partie adaptée à son style de jeu.

War Robots: Frontiers a fait l’objet de nombreux ajouts et améliorations après son lancement en accès anticipé. Les retours de la communauté et les fréquentes phases de test ont permis d’améliorer considérablement l’interface, le didacticiel, les cartes et les robots pour faire de War Robots: Frontiers une expérience sans équivalent.

War Robots: Frontiers arrive le 4 mars sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et Xbox One.