Le Pack Nexat ajoute une technologie de pointe à Farming Simulator 25

Une machine tout-en-un qui révolutionne les travaux agricoles

NEXAT, acronyme de Next Generation Agriculture Technology, est le premier système holistique de production agricole au monde. Conçu par le fabricant allemand du même nom, ce système repose sur un véhicule porteur robuste et polyvalent, doté d’une largeur de travail impressionnante. Il est capable d’assurer l’ensemble des tâches agricoles : travail du sol, semis, plantation, fertilisation, protection des cultures et récolte.

En permettant aux agriculteurs, aussi bien réels que virtuels, d’intégrer divers modules interchangeables sur son porteur à large envergure, le système vise à réduire le nombre total de machines nécessaires. Ainsi, cette machine tout-en-un simplifie, accélère et optimise la production agricole tout en la rendant plus durable.

Quatre nouvelles marques, 12 nouvelles machines

Le pack NEXAT inclut le module de récolte NEXCO ainsi que des modules d’outils issus de grandes marques agricoles spécialisées dans la pulvérisation, le semis, la fertilisation et bien plus encore.

En tout, sept marques et 12 machines composent le NEXAT Pack, offrant ainsi un large éventail de possibilités et une sélection équilibrée. En plus de NEXAT et de son système de pointe, les marques Einböck, Geringhoff et Väderstad sont également représentées. Par ailleurs, DAMMANN, Evers Agro et Wienhoff font leur entrée pour la première fois dans la série Farming Simulator.

Farming Simulator 25 est disponible dès maintenant sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Un Year 1 Season Pass est également proposé, incluant le NEXAT Pack, trois autres packs et une extension majeure, permettant aux fans d’économiser jusqu’à 25 % par rapport à un achat séparé des contenus.