War Robots: Frontiers est disponible sur PC et consoles

Immersif, accessible et délicieusement destructeur, War Robots: Frontiers offre aux joueurs l’expérience de combat mécanisé ultime en les plaçant dans le cockpit de leurs propres machines de guerre. Ressentez l’adrénaline que procure le pilotage d’un robot de guerre massif dans des batailles PvP multijoueurs en ligne, à travers de nouveaux mondes qui raviront les fans de multijoueur, les joueurs compétitifs et les passionnés de mechas.

Construisez et combattez des robots de guerre

Les joueurs peuvent configurer leur victoire avec une précision et une puissance mécaniques. Des mechas préconstruits aux chefs-d’œuvre personnalisés, plus de 5 000 000 de combinaisons de construction sont possibles dans War Robots: Frontiers. Mélangez et associez les différents éléments en utilisant plus de 115 modules et des robots de premier ordre avec un vaste arsenal d’armes, d’équipements octroyant des capacités, de pilotes qualifiés et de cosmétiques. 18 robots de guerre uniques sont disponibles au lancement, dont :

VARANGIAN (FLANKER) : Un guerrier de métal massif. Affaiblissez vos ennemis en leur infligeant de sérieux dégâts, puis survivez aux tirs de représailles grâce à son mécanisme central : le Dôme d'énergie.

RAVANA (DÉFENSEUR) : Un démon sur le champ de bataille. Ravana peut se protéger et protéger ses alliés pour ancrer une ligne de défense contre les incursions ennemies.

TYPHON (TACTICIEN) : Véritable canon de verre, Typhon peut infliger des dégâts à grande distance. Utilisez son mécanisme central, Trou noir, pour enrayer les armes ennemies si les choses tournent mal.

FENRIR (ASSAUT) : Hurlements d'action. Foncez, frappez, battez en retraite et régénérez-vous. Il est efficace à moyenne portée et dévoile son plein potentiel en combat rapproché. Son mécanisme central, Ragnarok, brûle l'armure en échange d'une plus grande vitesse et de dégâts plus importants.

Chaque robot de guerre est conçu pour permettre aux joueurs de ressentir le poids et la puissance d’un mecha gigantesque de plus de 100 tonnes et d’une hauteur équivalente à trois étages. Pour une immersion maximale, ils prennent vie à travers une simulation d’animation personnalisée, avec 15 squelettes différents qui définissent la façon dont chaque mecha se déplace et combat.

Cartes et modes de jeu

War Robots: Frontiers propose au lancement quatre cartes remplies de détails et riches en tactiques (dont la toute nouvelle carte Terminus), avec des cycles jour/nuit et des systèmes météorologiques dynamiques donnant vie à des mondes inspirés de la science-fiction. Chaque carte prend place dans le Far Dix, un système planétaire lointain et la nouvelle frontière pour laquelle se battent les pilotes mercenaires et leurs robots de guerre.

TERMINUS : Un astéroïde gelé qui abrite un spatioport et une base de fret. Son Pont du monde relie le Far Dix au Système solaire, ce qui en fait un point d'appui stratégique crucial pour les Dominions. Rempli de tunnels denses et d'avenues ouvertes, ses barrières énergétiques bloquent les projectiles mais laissent passer les robots de guerre, ce qui permet des actions tactiques intéressantes.

FISSURE : Située dans l'hémisphère sud enneigé de Far Cinq, une immense raffinerie domine son paysage hivernal. Une ressource rare appelée Noachium est traitée ici, et permet d'alimenter les robots de guerre et les voyages interstellaires. Son terrain sinueux et élevé est idéal pour les tireurs d'élite, tandis que les bagarreurs au corps à corps trouveront des batailles à proximité de la raffinerie. Fissure peut être traversée à l'aide d'ascenseurs, et une machine imposante pourrait bien écraser les ennemis sans méfiance…

SPECTRUM : Cette base de recherche secrète consomme une quantité énorme d'énergie, et une aiguille de distorsion colossale transperce en son cœur. C'est un lieu de conflit quasi permanent. En plus de ses nombreux terrains surélevés pour les tirs de précision, Spectrum est également l'endroit idéal pour les combats à moyenne ou courte portée, avec de nombreux points sécurisés et chemins ouverts disponibles.

CATALYST : L'activité volcanique autour de cette centrale géothermique produit une substance cristalline rare qui alimente le site. Les combats éclatent au centre, loin de la lave dévastatrice, mais les équipes peuvent trouver de bonnes opportunités de tir de chaque côté. Pour les pilotes les plus courageux, escalader les tuyaux de la centrale les rend plus vulnérables mais leur permet de contrôler la carte avec de la hauteur.

Préparez-vous à la bataille à travers trois modes de jeu différents :

ASSAUT DE PORTAILS : Le but est de capturer des portails de distorsion, qui peuvent être utilisés de manière tactique comme points d'apparition une fois capturés. Détenir des portails permet aux équipes d'accumuler des points de contrôle. Atteindre l'objectif de points de contrôle ou vaincre tous les robots ennemis assurera la victoire.

DERNIER ROBOT DEBOUT (DRD) : Un mode basé sur l'élimination. Les équipes doivent s'efforcer de détruire tous les robots de guerre ennemis. Les respawns sont limités à votre équipe d'intervention initiale, mais de nouveaux points d'apparition sont disponibles au fil de la partie, et peuvent être exploités pour vous rapprocher des batailles en cours. Chargez, anéantissez, répétez.

MATCH À MORT EN ÉQUIPE (MME) : Pour gagner, les équipes doivent atteindre la limite de points avant l'ennemi. Les robots tombés au combat peuvent être redéployés après un délai. En complément, la collecte de power-ups offre des bonus de combat non négligeables, tels que des dégâts accrus, des temps de recharge réduits et même des assauts orbitaux. La première équipe à réaliser 30 éliminations gagne la partie.

Chaque joueur peut envoyer au combat une équipe d’intervention de cinq robots de guerre, ainsi qu’un mecha très lourd conçu pour infliger un maximum de dégâts : le Titan. Selon le mode le jeu, les robots de guerre détruits peuvent avoir un délai de réapparition ou être hors de combat pour le reste de la partie, alors faites-les intervenir de manière stratégique.

War Robots: Frontiers est disponible dès maintenant sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One et PC Windows via Steam et le launcher MY.GAMES.