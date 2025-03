Seafarer: The Ship Sim, une aventure maritime en haute mer prévue pour l’été 2025

Partager Facebook

Seafarer: The Ship Sim met les joueurs au gouvernail de leur propre carrière. Les différentes factions proposent des missions, des défis et des récompenses uniques. Qu’il s’agisse de transporter des marchandises entre deux ports, de lutter contre les incendies en haute mer ou d’explorer les mers du globe, les possibilités offertes aux joueurs sont infinies. Du modeste remorqueur au puissant cargo, le jeu propose une multitude de navires aux détails variés. En haute mer, chaque seconde réserve de nouvelles surprises : les signaux d’urgence exigent une réaction immédiate, tandis que les cargaisons perdues doivent être récupérées. Les joueurs pourront également se promener librement sur leur propre navire, gérer les réparations, effectuer des travaux d’entretien ou contrôler les canons à eau pour lutter contre les incendies.

Dans le mode Histoire, Seafarer: The Ship Sim propose aux joueurs un scénario passionnant réparti sur plusieurs missions et dans lequel toutes les factions sont impliquées. Le mode Partie Rapide permet quant à lui de naviguer en toute autonomie. Enfin, l’éditeur de personnages propose également de personnaliser l’apparence du capitaine.

Grâce aux systèmes physiques et graphiques de l’Unreal Engine 5, Seafarer: The Ship Sim offre aux joueurs un magnifique jeu en monde ouvert qui invite à l’exploration. Entre les modèles de navires détaillés, les ports animés et les plateformes pétrolières imposantes, les routes maritimes regorgent de surprises à découvrir. De plus, grâce au simulateur de vagues interactif de NVIDIA WaveWorks 2.0, les expéditions à bord de Seafarer: The Ship Sim sont plus réalistes que jamais.

Caractéristiques principales :

Les différentes factions proposent des missions variées, chacune avec leurs propres éléments de jeu. Explorez le monde, chargez des cargaisons de valeur ou aidez des navires en détresse.

Le gameplay « bac à sable » avec une météo dynamique, les changements jour/nuit réalistes et l'éditeur de personnages garantissent une expérience de jeu toujours plus personnalisée.

Seafarer: The Ship Sim est développé par le studio Independent Arts Software, filiale d’astragon Entertainment depuis 2023.

Cette toute nouvelle simulation navale sortira en accès anticipé sur PC via Steam et l’Epic Games Store au cours de l’été 2025.