Warface Origins est disponible

Origins propose un retour aux cartes classiques de Warface ainsi qu’un Battle Pass réimaginé. Il s’agit d’une mise à jour gratuite disponible dès à présent sur Steam, l’Epic Games Store et le MY.GAMES Store.

Origins introduit notamment un Battle Pass réimaginé, doté d’un nouveau système de progression. Les joueurs peuvent désormais gagner de l’expérience dans tous les modes de jeu à divers niveaux de difficulté, et gravir les échelons de nouveaux niveaux de prestige. Grâce aux quêtes quotidiennes et aux activités saisonnières, les joueurs peuvent remporter des récompenses comme les armes de classe Surefire MGX, Alpine Special, Quarter Circle 10 SMG Custom, et Cobray Striker Special.

Cette nouvelle saison apporte aussi une boutique saisonnière, de nouvelles récompenses, et une augmentation du nombre maximum d’objets dans la collection des joueurs. Une nouvelle série d’armes intitulée Apostat fait également son apparition.

Les cartes les plus populaires de match à mort par équipes ont quant à elles subi quelques modifications. Hangar, Airbase et Dock disposent d’un nouveau design.

Origins sera également le théâtre d’un événement en jeu qui mélangera mission JcE et mode JcJ. Pendant l’événement, une boutique spéciale apparaîtra et permettra aux joueurs de récupérer de superbes récompenses. Lors de la mission JcE, les joueurs devront se défendre contre des vagues d’ennemis tandis que le mode JcJ mettra en scène divers affrontements en match à mort par équipes. Enfin, un nouveau système de personnalisation des armes fera son apparition plus tard dans la saison.

Warface est un jeu de tir à la première personne qui rassemble plus de 117 millions de joueurs inscrits. Il est disponible en téléchargement gratuit sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Warface est développé et édité par MY.GAMES.