Football Manager 2022 : vivez la fièvre du mercato et améliorez vos relations avec votre staff !

Sports Interactive et SEGA lèvent le voile sur deux nouvelles fonctionnalités majeures de Football Manager 2022, dont la sortie est fixée au 9 novembre prochain sur Steam, Epic Games Store et Microsoft Store. FM22 sera disponible Day One sur le Xbox Game Pass.

Sports Interactive s’est inspiré de personnalités reconnues de l’industrie du football pour créer une fin de mercato aussi fiévreuse et dramatique que dans la réalité : ressentez désormais tout le suspense de la fin du marché des transferts dans Football Manager ! La collaboration avec votre équipe technique a également été repensée : la nouvelle réunion hebdomadaire reflète désormais mieux la manière dont les managers interagissent avec les membres clés de leur staff pour leur permettre de prendre les meilleures décisions possibles.

Retrouvez un aperçu complet de ces deux nouveautés majeures de FM22 dans le deuxième et dernier épisode de la série vidéo « In the Studio » présentée par James Allcott. James est rejoint par des membres de Sports Interactive, par le spécialiste des transferts Fabrizio Romano mais aussi par l’ancien manager de Sheffield United Chris Wilder pour parler de la manière dont Football Manager floute de plus en plus la frontière entre le jeu et la réalité.

Différents billets de blogs détailleront bientôt, sur le site officiel de Football Manager, toutes les nouvelles fonctionnalités et améliorations essentielles ajoutées au jeu.

Retrouvez toutes les informations sur les médias sociaux de FM (Twitter, Instagram et Facebook) mais aussi sur les canaux du Studio Director de Sports Interactive, Miles Jacobson (Twitter et Instagram).

Football Manager 2022 est disponible en précommande (sur PC et Mac) chez les revendeurs en ligne agréés par SEGA, avec 10% de réduction et l’opportunité de lancer sa carrière de manager avec un peu d’avance grâce à un Accès Anticipé exclusif. Cet Accès Anticipé sera disponible environ deux semaines avant la sortie officielle de FM22, et les carrières solo entamées pendant cette période pourront être poursuivies dans la version finale.