Warner Bros. Games et DC révèlent le Key Art officiel de Gotham Knights.

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Warner Bros. Games et DC ont dévoilé un Key Art officiel de Gotham Knights, le tout nouveau jeu vidéo Action-RPG en monde ouvert et à la troisième personne en développement chez Warner Bros. Games Montréal. Gotham Knights met en scène la Batman Family et propose aux joueurs d’incarner Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin, une nouvelle garde de Justiciers DC entraînés et qui devront s’ériger en protecteurs de Gotham City, à la suite de la mort de Batman.

N’oubliez pas de vous connecter au DC FanDome, l’évènement online planétaire pour les fans, le samedi 16 octobre à 19h pour découvrir en exclusivité une nouvelle révélation de Gotham Knights.

Présentant une histoire originale se déroulant dans l’univers Batman de DC, Gotham Knights donne vie à une Gotham City dynamique et interactive, où le crime a envahi les rues. Cette nouvelle ère de Justiciers percera les mystères qui relient les chapitres les plus sombres de l’histoire de la ville et devra vaincre des super-vilains notoires. Les joueurs devront empêcher Gotham de sombrer dans le chaos et se réinventer dans leur propre version du nouveau Chevalier noir.