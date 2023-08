Warner Bros. Games revisite la publicité kulte Mortal Kombat de 1993

Partager Facebook

À l’image du spot publicitaire diffusé il y a 30 ans, ce trailer met à l’honneur l’acteur et producteur Dave Bautista rassemblant et encourageant des personnes de tous les horizons à se préparer au kombat. Bautista suit donc les pas de Liu Kang dans Mortal Kombat 1, qui lui aussi doit réunir les champions des différents Royaumes pour défendre et protéger la paix qu’il a instauré dans sa nouvelle réalité.

​« Je me souviens parfaitement de la publicité originale de Mortal Monday, en particulier du cri emblématique » a déclaré Bautista. « C’est à partir de là que j’ai commencé à devenir un fan de Mortal Kombat, et cela continue encore aujourd’hui, 30 ans plus tard. Je suis très heureux et extrêmement honoré de pouvoir faire partie de l’histoire du jeu. » ​

​« Le spot publicitaire original de Mortal Monday a marqué le début de notre aventure dans la création de jeux pour les consoles de jeu de salon » a déclaré Ed Boon, directeur de la création chez NetherRealm Studios et cocréateur de Mortal Kombat. « C’est incroyable de pouvoir rendre hommage à l’un des moments les plus marquants de l’histoire de Mortal Kombat à la veille du lancement de Mortal Kombat 1. »