PlayStation Plus : les jeux de septembre 2023

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois de septembre 2023.



Le programme du PlayStation Plus avec la formule Essential pour septembre 2023 est composé d’un GTA-like, un MMORPG à monde ouvert en constante expansion et un FPS survival. Saints Row, Black Desert – Traveler Edition et Generation Zero seront disponibles du 5 septembre au 2 octobre prochain. Les abonnés au PS Plus peuvent encore se procurer gratuitement PGA Tour 2K23, Dreams et Death’s Door jusqu’au 4 septembre prochain.

Your PlayStation Plus Monthly Games for September are:



➕ Saints Row

➕ Black Desert – Traveler Edition

➕ Generation Zero



Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de septembre 2023: