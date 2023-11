Partager Facebook

La startup sud-coréenne d’intelligence artificielle Wayne Hills Bryant A.I. (ci-après dénommée Wayne Hills) a présenté sa dernière innovation, Wayne Hills Einstein A.I. Cette nouvelle technologie va transformer la façon dont nous générons et recommandons des contenus textuels personnalisés, en offrant des informations détaillées sur l’économie, la gestion et la finance grâce à l’apprentissage automatique et à l’intelligence artificielle avancés.

Se démarquant de services similaires tels que ChatGPT et Google Search, Wayne Hills Einstein A.I. obtient des données uniquement auprès de publications de premier plan telles que le Wall Street Journal, Forbes, le New York Times, Bloomberg et Yahoo Finance. En outre, elle se prépare à inclure, au quatrième trimestre, des rapports sur la stratégie et les perspectives de grandes entreprises telles que Ark Investment, Sequoia Capital, McKinsey, Gartner et d’autres.

Wayne Hills Einstein A.I. améliore l’expérience de recherche de l’utilisateur en lui permettant de saisir des mots-clés et des phrases spécifiques et en lui fournissant des résumés concis et des références d’articles pertinentes. Elle prend en charge plusieurs langues, dont le coréen, le japonais, le chinois, le vietnamien et l’allemand, ce qui permet de répondre aux besoins d’un public mondial diversifié.

Soo Min Lee, PDG de Wayne Hills, souligne que le LLM de données de l’architecture de convergence de l’IA, connu sous le nom de Wayne Hills Einstein One, est au cœur de cette avancée. Cette fonctionnalité est conçue pour révolutionner l’engagement de l’utilisateur vis-à-vis de l’actualité et des médias. Elle offre une plateforme automatisée qui permet de créer une variété de réponses textuelles, d’images et de vidéos, enrichissant ainsi l’expérience globale de l’information numérique.

Principaux avantages pour divers utilisateurs