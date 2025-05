« When we were sisters » au cinéma !

Nous sommes en 1996. Valeska, 15 ans, part en vacances avec sa mère Monica, Jacques, le nouveau petit-ami de celle-ci, et Lena, la fille de ce dernier avec laquelle Valeska n’a pas d’atomes crochus. Pourtant une amitié naît peu à peu entre les deux filles tandis que la relation entre les deux adultes se dégrade.

Dans cette chronique familiale, la cinéaste zurichoise qui interprète également le rôle de la mère, ausculte les relations entre les membres d’une famille recomposée et livre une analyse fine de cette période de transformation qu’est l’adolescence. Au fur et à mesure que progresse l’intrigue, les fêlures des uns et des autres se révèle. Une très belle surprise !

When we were sisters

Un film de Lisa Brühlmann

Avec : Lisa Brühlmann, Carlos Leal, Paula Rappaport, Malou Mösli

Distributeur : Filmcoopi Zürich

Durée : 102 minutes

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 21 mai 2025