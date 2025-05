Onimusha 2 : Samurai’s Destiny débarque sur PC et consoles

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

L’emblématique jeu d’action et de survie de samouraïs, Onimusha 2 : Samurai’s Destiny, revient pour faire vibrer une nouvelle génération de joueurs sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC via Steam, avec des graphismes améliorés et des mises à jour modernes ! Entrez dans une réimagination sombre et tordue du Japon féodal où le folklore entre en collision avec la légende des samouraïs dans un récit épique de vengeance.

Best-seller de la série Onimusha, Onimusha 2 : Samurai’s Destiny suit le parcours captivant de Jubei Yagyu, un maître sabreur dont le village natal a été décimé par Nobunaga Oda et sa redoutable armée de démons. Doté de pouvoirs Oni à la suite d’une mystérieuse rencontre, Jubei s’engage sur la voie de la vengeance, jurant de punir et de vaincre le maléfique Nobunaga.

De la période Sengoku à l’ère moderne

Ce classique revient sous une forme remastérisée avec des graphismes HD améliorés et introduit une variété de nouvelles fonctionnalités et de mises à jour de la qualité de vie :

Améliorations du gameplay moderne : Avec des fonctionnalités supplémentaires telles que des commandes affinées, un changement d’arme transparent, une sauvegarde automatique, des cut-scenes sautables et des visuels haute résolution, ce remaster offre une sensation de jeu moderne plus fluide et plus intuitive tout en restant fidèle à l’expérience d’action classique des samouraïs d’origine.

Plus d’options de difficulté : Le tout nouveau mode « Enfer » met à l’épreuve vos compétences de combat de samouraï. Faites de votre mieux pour bloquer, esquiver et exécuter des contre-attaques, car un seul coup peut entraîner un game over immédiat. Les joueurs qui souhaitent se détendre et s’immerger dans l’histoire des samouraïs peuvent également essayer le mode « Facile », désormais disponible dès le début du jeu.

Galerie du jeu élargie : Découvrez plus de 100 nouvelles œuvres d’art classiques et 43 sélections de la bande-son du jeu original dans la galerie élargie.

Mini-jeux débloqués dès le début : Auparavant disponibles uniquement après avoir terminé le jeu, les joueurs peuvent désormais profiter de nombreux mini-jeux, notamment : L’homme en noir, Team Oni et Puzzle Phantom Realm.

Affinité et action

Onimusha 2 : Samurai’s Destiny propose également aux joueurs un mélange de jeu de sabre satisfaisant et de narration à embranchements avec un système d’affinités, ce qui signifie que les joueurs doivent réfléchir attentivement à la fois au combat et lorsqu’ils interagissent avec leurs alliés.

Onimusha 2 : Samurai’s Destiny propose également aux joueurs un mélange de jeu d’épée satisfaisant et de narration à embranchements avec un système d’affinités, ce qui signifie que les joueurs doivent réfléchir attentivement à la fois au combat et lorsqu’ils interagissent avec leurs alliés.

Un jeu d’épée satisfaisant : Maîtrisez une gamme de mouvements de combat exaltants, y compris les attaques critiques qui sont des frappes puissantes et chronométrées qui peuvent infliger une mort instantanée aux ennemis. Les joueurs peuvent déclencher différents types d’attaques critiques en fonction de leur position et de leur timing. Équipez diverses armes pour déclencher des attaques magiques uniques et utilisez la redoutable transformation Onimusha pour devenir une force inarrêtable.

Système d’affinités : Nouez des relations avec des alliés hauts en couleur, comme le féroce guerrier Oyu, le stratège Magoichi Saiga, chef de l’équipe de tir de Kishu Saia, le maître du maniement de la lance Ekei Ankokuji et Kotaro Fuma, un ninja expérimenté. Vos interactions et vos décisions façonnent l’histoire et débloquent différents chemins. Grâce à ses embranchements et à ses multiples dénouements, le jeu offre de nombreux voyages à explorer, ce qui augmente sa valeur de rejouabilité.

Le remaster d’Onimusha 2 : Samurai’s Destiny est désormais disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC via Steam. Le jeu prend en charge une variété de langues sous-titrées, notamment l’anglais, l’espagnol latino-américain, le portugais brésilien, le japonais, le français, l’allemand, l’italien, le chinois simplifié, le chinois traditionnel, le russe, le polonais, le coréen et l’arabe.

Les joueurs possédant des données de sauvegarde d’Onimusha : Warlords remaster peuvent débloquer une tenue spéciale pour Jubei dans Onimusha 2 : Samurai’s Destiny inspirée du personnage principal du premier titre, Samanosuke Akechi.

Le pack « Onimusha 1 + 2 Pack », comprenant les deux remasters, est également disponible dès maintenant sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC via Steam.