Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Jessica, Perla, Julie, Ariane et Naïma sont hébergées dans une maison maternelle qui les aide dans leur vie de jeune mère. Cinq adolescentes qui ont l’espoir de parvenir à une vie meilleure pour elles-mêmes et pour leur enfant. On y suit leur parcours chaotique fait de conflits et de précarité.

Présenté en compétition au Festival de Cannes, ce drame social signé des frères Dardenne (déjà lauréats de deux Palmes d’Or) sort en même temps dans les salles. Ce film choral autour de la naissance est bourré de sensibilité, de tact et d’intelligence. A mi-chemin entre le documentaire et la fiction, le film oscille entre optimisme et pessimisme. Il aborde des thèmes comme être mère à l’adolescence, le choix de garder ou non son enfant à la naissance, la transmission intergénérationnelle et le poids des traumatismes familiaux, la violence domestique ou encore la solidarité entre jeunes mères. Un film majeur dont on ressort bouleversé !

Jeunes mères

Un film de Jean-Pierre et Luc Dardenne

Avec Babette Verbeek, Elsa Houben, Janaïa Halloy Fokan

Distributeur : Xenix filmdistribution

Durée : 105 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : vendredi 23 mai 2025