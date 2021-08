Windjammers 2 annoncé sur PS4 et PS5 et s’offre une beta ouverte

L’éditeur et développeur Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Metal Slug Tactics, Streets of Rage 4) a trouvé un nouveau terrain de jeu pour les affrontements radicaux de Windjammers 2 : en plus des versions PC, Nintendo Switch et Stadia déjà confirmées, la suite de la légende du jeu d’arcade sortira également sur PlayStation 4 et PlayStation 5 ! Les sportifs numériques du futur peuvent rejoindre la grande beta ouverte à partir du 11 août à 15 heures pour des duels électrisants sur PS4, PS5 et PC (via Steam) jusqu’au 22 août. Écrivez votre légende dans le sport le plus cool de tous les temps !

La beta ouverte offre plusieurs personnages jouables, chacun disposant de ses propres avantages : Steve Miller est très agile et recommandé pour les débutants, Biaggi est très équilibré, Sophie de Lys est une nouvelle venue incroyablement rapide et le tank Gary Scott fait officiellement son grand retour. Les novices comme les lanceurs de frisbees les plus chevronnés qui désirent s’échauffer un peu avant de rentrer dans l’arène peuvent jeter un œil à cette nouvelle bande-annonce, animée par Gary Scott. Elle présente les mécaniques et stratégies les plus élaborées qui nourrissent l’action débridée de Windjammers 2. Apprenez des meilleurs avec cette vidéo :

Les athlètes peuvent s’affronter en match classé en ligne sur une plage de sable fin, un stade en ébullition, un anneau dangereux ou encore un rooftop équipé de bumpers qui dévient les projectiles. La beta ouverte permet aux joueurs PS4 et PS5 de jouer les uns contre les autres, tandis que les aficionados de Steam lutteront entre eux pour bien figurer dans leur propre ligue. Des points arrachés de haute lutte, des retournements de situation invraisemblables, des coups spéciaux énervés : la route est longue avant d’atteindre les sommets, mais le jeu en vaut la chandelle !

Windjammers 2, c’est d’abord une approche de gameplay radicale pour des joutes au rythme particulièrement enlevé. Les mécaniques de base sont accessibles mais demandent de la pratique pour être parfaitement maîtrisées : voilà le terreau fertile de fiévreuses nuits de rivalité entre potes, ou d’opposition féroce contre d’illustres inconnus venus du monde entier pour vous mettre la tête dans le sable en tournoi. La fluidité exceptionnelle des animations 2D dessinées à la main et l’énergie débordante du gameplay de Windjammers 2 offrent un spectacle de tous les instants, aussi passionnant à regarder qu’à jouer.

Retrouvez toutes les informations relatives à Windjammers 2 sur www.flyingpowerdisc.com ou sur Twitter, @Dotemu et @Windjammers.