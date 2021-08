Harry Potter: Puzzles & Spells, invite les joueurs à faire équipe pour une nouvelle série d’événements Club Challenge

Partager Facebook

Harry Potter: Puzzles & Spells, a lancé le tout premier événement in-game Club Challenge. Disponible dès maintenant pour les joueurs du monde entier, cette première série récurrente d’événements à durée limitée met les clubs au défi d’entrer dans la Forêt interdite et de la parcourir en explorant une nouvelle carte interactive semée de rencontres et de récompenses spéciales, où de nombreux obstacles les attendent.

Club Challenge, qui se débloque au niveau 55, introduit dans le parcours solo du jeu un nouveau chemin interactif distinct, offrant un système de points exclusif et indépendant, avec des récompenses et plusieurs « vies », dans chacun de ses événements. D’une durée pouvant aller jusqu’à trois semaines par événement, Club Challenge transportera les joueurs vers un lieu unique et interactif sur la carte, marqué par des énigmes à résoudre pour poursuivre leur progression. En gagnant des points à chaque énigme résolue, les joueurs se verront accorder trois « vies » quotidiennes, spécifiques à la fonctionnalité Club Challenge de Harry Potter: Puzzles & Spells. À mesure que les membres d’un club progresseront ensemble sur la carte en forme de labyrinthe, ils rencontreront à la fois des pièges et des récompenses qui leur feront gagner des points pour contribuer au classement de leur club.

Pour l’événement Club Challenge inaugural, les joueurs quitteront la sécurité de Poudlard pour entrer dans la mystérieuse Forêt interdite, où de multiples dangers les attendent. En explorant la forêt mythique, les membres des clubs découvriront des objets rares et vénérés du monde des sorciers, comme la très convoitée Coupe de la maison ou l’épée de Gryffondor, qui leur permettront d’accéder à l’énigme finale. Dans l’épreuve finale, les joueurs devront faire équipe pour vaincre des créatures parmi les plus féroces de la forêt, notamment le Troll de la montagne et le Magyar à pointes, ou l’ennemi le plus détestable de Ron, Aragog.

« Avec divers éléments de collaboration sociale et de stratégie et un gameplay magique semé de sortilèges emblématiques et de chocogrenouilles, Harry Potter: Puzzles & Spells offre une expérience de type Match-3 robuste et sans pareille » déclare Yaron Leyvand, vice-président exécutif, responsable des jeux chez Zynga. « L’événement Club Challenge introduit un savant mélange de passion, de mystère et d’amitié qui fait l’essence de la série Harry Potter et permet aux joueurs de se connecter et faire équipe avec les membres de leur club de manière plus significative. »

Dans Harry Potter: Puzzles & Spells, les joueurs embarquent pour une aventure de type Match-3 débordante de sortilèges, d’humour, de couleurs et de personnages tout droit sortis de la série Harry Potter. Avec la bande sonore et les enregistrements en voix off des films Harry Potter originaux, les fans suivent une relecture mobile et authentique du parcours de Harry dans le monde des sorciers. Tout en gagnant des sortilèges et des coups de pouce spéciaux au fur à mesure de leur progression, les joueurs résolvent des énigmes en Match-3 semées de chocogrenouilles bondissantes, de clés volantes et de batailles de pièces d’échec magiques, entre autres obstacles et objets inattendus. Dans l’esprit de la camaraderie et de la compétition amicale de Poudlard, les joueurs peuvent participer à des clubs ou en former avec d’autres fans pour créer des liens, collaborer sur des stratégies afin de résoudre des énigmes, partager des expériences et se disputer des récompenses dans les Événements de club exclusifs.

Harry Potter: Puzzles & Spells est disponible sur les appareils iOS et Android dans le monde entier, ainsi que sur Amazon Kindle et Facebook. Pour en savoir plus et vous connecter avec d’autres fans, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter, et rendez-vous sur le site web du jeu à l’adresse www.harrypotterpuzzlesandspells.com.