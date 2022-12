Wo Long: Fallen Dynasty dévoile son action frénétique dans un tout nouveau trailer

Partager Facebook

KOEI TECMO offre aux fans un trailer d’action frénétique, présentant des boss inédits, de nouveaux environnements et de toutes nouvelles armes. Le trailer met également en lumière certains des guerriers les plus célèbres des Trois Royaumes qui seront présents dans l’aventure, dont Guan Yu, Zhang Fei, Zhao Yun et Lu Bu.

En plus de l’annonce de ce trailer, KOEI TECMO a également déclaré que ceux qui se procureront une version numérique ou physique de Wo Long: Fallen Dynasty avant le 16 mars recevront l’armure spéciale de Baihu.

Une version limitée SteelBook® de Wo Long: Fallen Dynasty sera également disponible à la sortie. Elle contiendra l’objet bonus «couronne de Zhurong» et «couronne de Gonggong».

Cette fable démoniaque et épique sera disponible le 3 mars sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, PC via Steam®, et sera également disponible dès sa sortie sur le Game Pass (consoles et PC).