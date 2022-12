God of War aura droit à une série TV sur Amazon Prime Video

Partager Facebook

Après Le Seigneur des Anneaux, Amazon Prime Video s’attaque à une autre grosse franchise fantasy. Mais cette fois-ci, c’est du côté des jeux vidéo que le service de streaming a décidé de s’aventurer : Amazon a en effet annoncé avoir commandé une série adaptée de la franchise vidéoludique God of War, plus précisément de l’opus sorti en 2018 sur PS4.

Il ne s’agit pas vraiment d’une surprise, car plus tôt cette année, Jim Ryan, le patron de PlayStation, avait en effet indiqué qu’une adaptation TV de God of War était en préparation. Il n’avait toutefois pas précisé la chaîne ou plateforme de diffusion du futur programme. Maintenant, c’est officiel ! Une série God of War débarquera bientôt sur Amazon Prime Video.

Comme dans les jeux vidéo, la série God of War sur Amazon Prime Video nous plonge au cœur de la mythologie. On suit Kratos, un mortel devenu dieu de la guerre qui s’est exilé dans les terres reculées du nord pour faire pénitence de ses crimes. Son passé sanglant le rattrape cependant, l’obligeant à reprendre les armes pour protéger son fils, mais aussi pour empêcher la destruction du monde.

Voici le synopsis officiel : « la série suit Kratos, le dieu de la guerre, qui, après s’être exilé de son passé sanglant dans la Grèce antique, raccroche ses armes pour toujours dans le royaume nordique de Midgard. Quand sa femme bien-aimée meurt, Kratos se lance dans un voyage dangereux avec son fils pour répandre ses cendres du plus haut sommet – le dernier souhait de sa femme. Kratos se rend vite compte que le voyage est une quête épique déguisée, qui mettra à l’épreuve les liens entre père et fils, et forcer Kratos à combattre de nouveaux dieux et monstres pour le destin du monde. »

C’est dans un communiqué de presse commun avec Sony Pictures Television qu’Amazon Prime Video a annoncé que la série TV God of War était officiellement en développement. Pour concrétiser ce projet de titan, le duo a constitué une équipe de choc : Rafe Judkins (The Wheel of Time) sera showrunner, Mark Fergus (Iron Man) et Hawk Ostby (The Expanse) seront scénariste et producteur. Cory Barlog, le réalisateur du jeu God of War, sera aussi de la partie en tant que producteur exécutif.

Les fans de God of War ont d’ores et déjà hâte de voir ce que cette série Amazon Prime Video a dans le ventre. En attendant, Sony continue d’adapter plusieurs autres jeux vidéo PlayStation pour le grand ou le petit écran : le public a déjà pu découvrir le film Uncharted avec Tom Holland (sorti plus tôt cette année) et beaucoup attendent avec impatience de découvrir la série The Last of Us avec Pedro Pascal, dont le premier épisode arrive sur HBO Max le 15 janvier prochain.

Pour ce qui est de God of War, aucune info n’a encore été donnée sur le casting et encore moins sur une possible date de sortie. Mais cela ne devrait tarder si le projet avance bien.