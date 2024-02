World of Samsung: la firme propose de l’IA partout et pour tous

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le 20 février 2024 Samsung a organisé le World of Samsung à Offenbach, près de Francfort en Allemagne, une exposition revenant sur les nouveautés majeures de la firme en ce début d’année, mettant en avant ses derniers produits dans les domaines de la télévision, de l’audio, du mobile, de la maison connectée et des équipements de cuisine connectés.

Benjamin Braun, directeur marketing de Samsung Europe, a déclaré : “Chez Samsung, nous innovons pour aider nos clients à mener une vie plus simple et connectée. » Il souligne comment l’intelligence artificielle (IA) impacte nos vies, du premier smartphone IA aux téléviseurs QLED et aux réfrigérateurs utilisant l’IA pour surveiller les aliments, proposer une liste des courses ou encore des recettes directement transférables sur les fours connectés de la marque.

Au ‘World of Samsung’, sorte de réédition du CES pour les partenaires et médias européens, les derniers appareils de Samsung ont été présentés, démontrant concrètement comment l’IA simplifie la vie. L’événement a également permis à Samsung de partager sa vision ‘AI for All’, montrant comment la technologie IA rendra nos appareils plus intuitifs et faciles à utiliser.

La série Galaxy S24, dévoilée le mois dernier, offre de nouvelles expériences mobiles grâce à la Galaxy AI. Les visiteurs ont découvert comment l’IA renforce pratiquement chaque interaction, avec des fonctionnalités telles que Live Translate pour des traductions en temps réel, en proposant par exemple de commander un café en coréen à un bar dédié sur l’exposition, et Note Assist dans Samsung Notes pour générer des résumés de réunions par l’IA, lors d’une démonstration de retranscription réalisée en direct lors de la conférence de presse.

Le volet sur les innovations en matière de télévision et d’audio met en lumière les téléviseurs Neo QLED 8K de 2024 et les MICRO LED. Le Neo QLED 8K 2024 utilise un processeur Gen3 AI, offrant une qualité d’image inégalée. Les innovations en appuyées sur l’IA proposent un upscaling d’une qualité bluffante, des économies d’énergie ainsi, entre autres, qu’un mode jeu vidéo évolué qui plaira aux gamers.

Les nouveaux produits TV lifestyle, tels que The Music Frame, ont également été présentés, offrant une expérience audio surround riche. The Music Frame, sorte de cadre design équipé de haut-parleurs intégrés, peut même être couplé à un téléviseur Samsung pour une expérience plus poussée.

Le ‘World of Samsung’ a également mis en avant les appareils BESPOKE de Samsung, avec une connectivité améliorée et une intégration IA. Le réfrigérateur Family Hub avec IA Vision Inside crée automatiquement une liste des aliments grâce à une caméra interne. D’autres appareils BESPOKE, tels que le lave-linge et le Bespoke Jet Bot Combo, bénéficient des derniers développements en matière d’IA pour une efficacité énergétique accrue et des performances optimisées. Même les derniers aspirateurs bénéficient de l’IA, leur permettant de détecter en temps réel les surface à nettoyer, adaptant à la volée la puissance d’aspiration.

Samsung a une fois de plus prouvé son avance technologique dans notre monde connecté, en intégrant de l’IA un peu partout où elle peut être utile et nous faciliter la vie. Utopique il y a une dizaine d’année encore, alors qu’on nommait cela domotique, un terme qui parait vieillot maintenant, l’hyperconnectivité et l’intelligence artificielle sont utilisés par Samsung à bon escient, afin de nous faciliter la vie.