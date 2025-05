World of Tanks commémore le 80e anniversaire du Jour de la Victoire en Europe 

Partager Facebook

World of Tanks rend hommage au 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe avec un événement riche en contenu qui comprend un nouveau mode PvE palpitant, un livestream historique depuis le musée des tanks animé par des experts en tanks renommés, des Twitch Drops exclusifs, des réductions en jeu, et bien plus encore.

Du 6 au 13 mai, les joueurs entreront dans la peau d’un commandant de char d’élite des Alliés dans la passionnante nouvelle mission PvE, l’Opération Postman. Situé dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, l’objectif est clair mais dangereux : délivrer un message derrière les lignes ennemies pour informer les troupes alliées que la guerre est finie. Les joueurs entreront en combat à bord d’un M24 Chaffee au camouflage unique, soutenus par une équipe de chars internationale dotée de capacités tactiques spéciales telles que « Scout Around » pour reconnaître les positions ennemies et « False Order » pour induire en erreur les patrouilles allemandes. Des champs de mines denses bloquent toutes les approches du château, ce qui incite les joueurs à explorer la base ennemie, à localiser les postes de commandement et à chercher des cartes qui révèlent un itinéraire sûr. Une fois que les tankistes auront relevé les défis, le fidèle Chaffee restera définitivement dans leur collection de tanks.

Le 10 mai à 15h00 UTC, Wargaming et le Tank Museum de Bovington, au Royaume-Uni, présenteront un livestream spécial commémorant le Jour de la Victoire en Europe. Il sera animé par Richard Cutland, Head of Military Relations de World of Tanks et vétéran du Tank Regiment, et Nik Wyness, Head of Marketing and Engagement au Tank Museum. Rejoignez-les, ainsi que des invités très spéciaux, pour découvrir l’importance du jour de la Victoire en Europe, les étapes clés de la Seconde Guerre mondiale et l’évolution des blindés tout au long de cette période. Les téléspectateurs pourront également bénéficier de Mystery Drops sur Twitch tout au long du stream et auront la possibilité de gagner des véhicules premium et bien plus encore.

Entre le 8 mai 9h00 et le 12 mai 9h00 UTC, les tankistes pourront également gagner des multiplicateurs d’XP x5 pour la première victoire de la journée, ainsi que des remises en or sur les véhicules Premium, et des remises en crédits sur les véhicules, les consommables et l’équipement pouvant faire l’objet de recherches.