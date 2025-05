beyerdynamic élargit son catalogue PRO avec le DT 770 PRO X

Partager Facebook

Avec la sortie de son nouveau DT 770 PRO X, beyerdynamic élargit de façon permanente sa gamme de casques. Développé à l’origine comme une édition spéciale limitée pour célébrer le 100e anniversaire de l’entreprise, le modèle est désormais proposé en permanence en raison de la forte demande au sein de la gamme PRO. Le DT 770 PRO X combine les performances sonores et le design du DT 770 PRO avec des fonctionnalités modernes pour répondre aux exigences des méthodes de production actuelles.

Une icône de studio redéfinie

Depuis plus de quarante ans, le DT 770 PRO est considéré comme une référence en matière d’enregistrement et de monitoring. Son son équilibré, sa construction robuste et son confort exceptionnel lui ont permis de s’imposer dans d’innombrables studios et auprès d’utilisateurs professionnels, qu’il s’agisse d’ingénieurs du son, de producteurs ou d’artistes de tous genres, tels que Paul McCartney, Sting, Ed Sheeran et Taylor Swift.

Avec la montée en puissance de la numérisation de la production audio – par exemple grâce à des processus de travail assistés par logiciel, à des configurations de studio hybrides ou à la production itinérante dans divers lieux – les exigences en matière de casques de studio ont évolué. Le DT 770 PRO X a été conçu pour répondre à ces exigences : flexible dans son utilisation, compatible avec une large gamme d’appareils, et conçu pour une précision professionnelle.

Développement technique des méthodes de travail actuelles

Basé sur le concept éprouvé du DT 770 PRO, le DT 770 PRO X a fait l’objet d’un développement particulier. Le système de haut-parleurs STELLAR.45 assure une reproduction sonore haute résolution sur une large plage de fréquences. L’impédance de 48 ohms permet d’utiliser aussi bien des cartes audio professionnelles que des appareils mobiles, sans pour autant compromettre la qualité sonore. Le câble mini-XLR détachable de 3 mètres permet de travailler de manière flexible, par exemple pour passer rapidement d’un environnement de production à un autre.

Fabriqué en Allemagne – Pour les exigences professionnelles

Comme tous les modèles de la série PRO, le DT 770 PRO X est fabriqué en Allemagne. Une attention particulière est portée à la durabilité, à la réparabilité et à la fiabilité sonore – des qualités que les ingénieurs du son professionnels du monde entier associent à beyerdynamic depuis des dizaines d’années. Le DT 770 PRO X représente le développement continu d’un classique – adapté aux exigences des réalités de production d’aujourd’hui.

Le DT 770 PRO X est maintenant disponible au prix public conseillé de 199,00€ TTC dans la boutique officielle, sur amazon et chez les distributeurs agréés.