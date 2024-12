World of Warships : Legends accueille une série de contenus pour célébrer les fêtes de fin d’année

Partager Facebook

World of Warships : Legends, accueille la saison hivernale avec une multitude de contenus merveilleux, ainsi qu’un DLC gratuit avec World of Tanks Modern Armor. Juste à temps pour les fêtes, les joueurs peuvent mener une toute nouvelle campagne pour s’emparer du croiseur britannique Defence de rang légendaire, inaugurer le retour des Flottes d’hiver et profiter d’une variété de contenu cyberpunk comprenant un Calendrier de l’Avent, des navires et des rôles de Commandant.

La meilleure attaque est le croiseur britannique Defence

Pendant six semaines et au travers de 100 objectifs, les joueurs peuvent tenter de terminer la nouvelle campagne « The Best Form of Offence ». À la fin de la campagne, le croiseur légendaire britannique Defence est à la portée de tous ceux qui ont le soutien de l’Amirauté. Ce navire est équipé de canons de 356 mm qui infligent des dégâts parmi les plus élevés des croiseurs, et sa puissance de feu est complétée par de puissantes torpilles. De plus, le Defence est équipé d’un groupe de réparation pour augmenter ses points de vie lors des combats et résister aux attaques ennemies les plus violentes.

Bienvenue au pays des merveilles de l’hiver dans World of Warships : Legends

Cette mise à jour marque également le retour de la Flotte de l’Hiver, apportant une multitude de nouveautés aux joueurs. En tête de liste, l’arrivée de trois versions Premium hivernales de navires existants, dont le destroyer paneuropéen Östergötland de rang VII, le croiseur américain New Orleans de rang VI et le cuirassé américain Constellation de rang VII. Pour compléter les festivités, une série de navires des années précédentes refont également surface pour que les joueurs puissent prendre la mer, tandis que les joueurs qui s’appliquent à compléter une nouvelle collection de construction navale débloqueront la version hivernale du porte-avions britannique Hermes de rang III.

World of Warships : Legends célèbre également la fin de l’année avec une touche futuriste. Le cuirassé italien Ruggiero di Lauria et le croiseur soviétique Dimitry Pozharsky seront mis à l’honneur pour la nouvelle année, avec des costumes de commandant spéciaux et un tout nouveau calendrier de l’Avent. Le calendrier est rempli de récompenses pour les joueurs passionnés et d’un costume de commandant supplémentaire sur le thème du cyberpunk pour ceux qui auront réussi à aller jusqu’au bout.

World of Tanks Modern Armor et World of Warships : Legends s’unissent

Deux mondes se rencontrent : World of Warships : Legends s’associe à World of Tanks Modern Armor pour offrir aux joueurs le DLC gratuit « United Force ». Disponible à partir d’aujourd’hui, le DLC comprend des véhicules Premium pour les joueurs des deux jeux. Les joueurs de World of Warships : Legends seront équipés du destroyer français de rang II, l’Enseigne Gabolde, qui leur permettra de mettre la main à la pâte. Dans World of Tanks : Modern Armor il sera possible d’utiliser le char lourd britannique Excelsior de rang V au combat, ainsi que d’autres récompenses issues du tout nouvel événement spécial Winter Fest, qui permet aux joueurs d’utiliser des tanks jouets pour combattre la Reine des glaces et les méchants Yétis afin de sauver le Pôle Nord.