Xbox Game Pass: le programme en cette fin de période estivale

Humankind (PC)

Humankind est un jeu de stratégie historique où vous pourrez réécrire l’histoire de l’humanité et associer des cultures pour créer une civilisation à votre image. Associez jusqu’à 60 cultures historiques alors que vous guidez votre peuple de l’ère antique à l’ère moderne.

Need for Speed Heat (Cloud) EA Play

Pilotez le jour et risquez tout la nuit dans Need for Speed Heat, un jeu palpitant où vous devrez intégrer l’élite de la course urbaine malgré une police corrompue.

Star Wars Battlefront II (Cloud) EA Play

Devenez le héros et incarnez un intrépide soldat, pilotez des vaisseaux légendaires, incarnez vos personnages STAR WARS préférés ou tracez votre propre chemin avec un soldat d’élite des forces spéciales dans une nouvelle histoire STAR WARS poignante. Profitez d’une expérience multijoueur STAR WARS riche et pleine de vie avec des cartes englobant les trois générations : préquelle, classique et nouvelle trilogie. Maîtrisez le blaster, le sabre laser et la force pour dominer les combats en ligne et les escarmouches en local contre l’intelligence artificielle, en solo comme en coopération.

Star Wars Jedi: Fallen Order (Cloud) EA Play

Une aventure galactique vous attend dans Star Wars Jedi: Fallen Order, une épopée à la troisième personne remplie d’action pensée par Respawn Entertainment (Titanfall 2, Apex Legends). Un Padawan abandonné doit terminer son entraînement, développer de nouvelles capacités de la Force et apprendre à maîtriser son sabre laser, tout en gardant une longueur d’avance sur l’Empire.

Recompile (Cloud, Console & PC) ID@Xbox — 19 août

Disponible dès le jour de sa sortie dans le Xbox Game Pass ! Dans cette aventure de piratage informatique d’inspiration Metroidvania à l’ambiance unique, vous contrôlez un programme semi-conscient qui lutte contre sa suppression. Situé dans le monde tentaculaire en 3D du Mainframe, Recompile propose des combats intenses, des phases de plateforme en 3D, des pouvoirs surpuissants et un système de piratage basé sur l’environnement.

Train Sim World 2 (Cloud, Console & PC) — 19 août

Profitez de la grande vitesse allemande avec la célèbre DB ICE 3M au départ de Cologne, relevez le défi du fret longue distance sur Sand Patch Grade à bord de la CSX AC4400CW et maîtrisez le complexe métro londonien sur la Bakerloo Line. Avec toutes les licences officielles et des engins recréés de manière réaliste, vous aurez le contrôle.

Twelve Minutes (Cloud, Console & PC) ID@Xbox — 19 août

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass, Twelve Minutes est un thriller interactif contant l’histoire d’un homme piégé dans une boucle temporelle. À vous de réussir à utiliser votre connaissance des événements à venir pour les modifier et briser cette boucle. Avec les voix de James McAvoy, Daisy Ridley et Willem Dafoe.

Psychonauts 2 (Cloud, Console & PC) — 25 août

Psychonauts 2, développé par Xbox Game Studios et Double Fine Productions, sera disponible dès le jour de sa sortie dans le Xbox Game Pass ! Entre missions loufoques et complots mystérieux, Psychonauts 2 est un jeu de plateforme-aventure au style cinématographique, offrant une ribambelle de pouvoirs psychiques à personnaliser. Une avalanche de dangers, de suspens et de rire vous attend alors que vous entreprenez un voyage dans l’esprit des alliés mais aussi des ennemis de Raz, dans le but de vaincre une médium dangereuse et sans scrupules. Les membres du Xbox Game Pass peuvent déjà pré-installer le jeu pour pouvoir jouer dès sa sortie, le 25 août.

Myst (Cloud, Console & PC) ID@Xbox — 26 août

Disponible dans le Xbox Game Pass dès le premier jour ! Bienvenue dans Myst : découvrez une île à la fois magnifique et austère, remplie de mystères et regorgeant de secrets. Explorez en profondeur ses moindres recoins pour lever le voile sur une affaire de trahison familiale.

10 nouveaux jeux compatibles avec les contrôles tactiles

Hades

Bloodroots

Farming Simulator 19

Going Under

Need for Speed Heat (EA Play)

Peggle 2 (EA Play)

Psychonauts

Wasteland 2

Wasteland 3

Wasteland Remastered

Ils nous quittent le 31 août