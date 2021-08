Paw Patrol, la Pat’Patrouille – le fim : A la rescousse d’adventure city – disponible sur consoles et PC

Partager Facebook

La Pat’Patrouille est prête pour sa plus grande mission de sauvetage ! Outright Games, le principal éditeur mondial de divertissement interactif familial, en partenariat avec Nickelodeon, présente « Paw Patrol, la Pat’Patrouille – le film : À La Rescousse d’Adventure City » sur PlayStation®, Nintendo Switch™, Xbox et Steam.

Basé sur le premier long métrage de la franchise “La Pat’Patrouille : Le film » sorti le 11 août 2021 par Spin Master Entertainment en association avec Nickelodeon movies et Paramount Pictures, le film suit les chiots et leur nouvelle amie Liberty dans leur nouvelle aventure dans la grande ville.

La dernière mission de la Pat ‘Patrouille les voit affronter le maire Humdinger qui complote pour prendre le contrôle de la métropole animée d’Adventure City. Seuls les chiots peuvent mettre fin à ses plans égoïstes et ils ont besoin de votre aide ! Incarnez votre chiot préféré comme Chase, Skye ou leur nouvelle amie Liberty. Utilisez leurs capacités uniques dans des missions de sauvetage à haut risque pour sauver la ville !

Avec des gadgets et des véhicules dernier cri, explorez les nouveaux lieux du film Pat’ Patrouille. Appréciez les mini-jeux, comme la danse sur Pop Pop Boogie, découvrez une réserve de friandises pour chiots si grande qu’elle rendra Rubble heureux, et débloquez de nouvelles récompenses en cours de route ! Jouez ensemble en mode solo et en mode coopératif local dans ce jeu de plates-formes en 3D. Les jeunes joueurs ainsi que les membres de la famille et les amis plus âgés peuvent rejoindre la Pat’Patrouille dans leur plus grande mission

Caractéristiques principales :

Direction Adventure City ! – Explorez les nouveaux lieux du film Pat’ Patrouille

Devenez un héros – Incarnez les chiots de la Pat’ Patrouille tels que Chase, Marcus, Stella et leur nouvelle amie Liberty.

La pat’ patrouille en mission – Sauvez la ville lors d’incroyables missions de sauvetage

Collectionnez-les tous – Pendant votre aventure, ramassez toutes les friandises pour chiot et déverrouillez les badges de récompense

Jouez à des mini-jeux – Comme Pop Pop Boogie, en solo ou en mode coop local