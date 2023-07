Xbox présente le Xbox Game Pass Core, qui prend la relève du Xbox Live Gold 

Partager Facebook

Xbox a présenté aujourd’hui l’évolution du Xbox Live Gold, le Xbox Game Pass Core, qui sera lancé le 14 septembre 2023.

Depuis plus de vingt ans, les joueurs Xbox se connectent via le Xbox Live pour s’affronter, coopérer et découvrir les plus grands jeux multijoueurs en ligne du monde. Dans la continuité de l’engagement de Xbox de donner toujours plus de choix aux joueurs, le Xbox Game Pass Core réunit le jeu en ligne ainsi qu’une sélection de jeux comprenant plus de 25 titres dont Gears 5, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Grounded, Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited et plus encore. De nouveaux titres seront ajoutés 2 à 3 fois par an.

Le Game Pass Core permettra aux joueurs d’accéder au mode multijoueur sur console, à des offres exclusives et à une collection de plus de 25 jeux auxquels les joueurs pourront jouer avec leurs amis dans le monde entier, le tout pour 6.99 euros par mois ou 59.99 euros par an. Avec les jeux de grande qualité des Xbox Game Studios et des partenaires Xbox, il y en a pour tous les gout, jouables sur nos consoles Xbox Series X|S et Xbox One. Les membres actuels de Xbox Live Gold n’auront pas besoin de modifier leur compte et la transition sera automatique au moment du lancement.