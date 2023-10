Xbox présentera les prochaines nouveautés de ses partenaires lors du Xbox Partner Preview

Partager Facebook

Xbox est ravi d’annoncer son prochain événement en ligne : le Xbox Partner Preview ! Diffusé en direct le mercredi 25 octobre à 19 heures (heure française) sur les chaînes officielles Xbox, cet événement présentera des mises à jour et des nouveautés sur les jeux à venir sur Xbox et Windows, ainsi que des informations inédites sur certains titres qui arriveront dans le Game Pass, provenant de partenaires tiers Xbox.

Ce nouveau format d’émission mettra en avant à la fois des jeux indépendants et des jeux phares de partenaires tiers tels que Ryu Ga Gotoku Studio, Remedy Entertainment, Studio Wildcard et bien d’autres, avec plus de 20 minutes de bandes-annonces et de nouvelles séquences de gameplay.

Xbox dévoilera notamment de nouvelles informations sur le jeu Like a Dragon: Infinite Wealth, une bande-annonce de lancement pourAlan Wake 2, le premier gameplay d’Ark: Survival Ascended, un aperçu de Dungeons of Hinterberg, et bien plus encore !