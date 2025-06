Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Ce classique de la GAME BOY ADVANCE rejoint ainsi Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist et devient le second jeu de la collection permettant aux Duellistes du monde entier de s’affronter en ligne.

Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION bénéficie désormais d’une réduction de 20% sur Nintendo eShop et Steam