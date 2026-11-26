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Si l’Épée de Légende reste l’arme emblématique de Link, elle n’est pourtant pas la plus puissante d’Hyrule. Ce titre revient à l’Épée de Biggoron, une lame à deux mains incassable qui inflige deux fois plus de dégâts et dispose d’une allonge redoutable. Pour la mériter dans The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2, il faudra venir à bout de la plus célèbre chaîne d’échanges du jeu.

Les prérequis avant de vous lancer

Cette quête annexe n’est accessible qu’une fois Link devenu adulte. Avant de démarrer, assurez-vous d’avoir débloqué Epona au Ranch Lon Lon : trois étapes sont strictement chronométrées et interdisent toute téléportation à l’ocarina, sous peine de devoir recommencer l’étape en cours. Pensez également à connaître le Chant du Soleil pour faire passer le temps rapidement, et à avoir déjà dégelé le Roi Zora à l’aide de Feu bleu (trouvable dans la Caverne Polaire) afin de ne pas perdre de précieuses secondes en plein milieu du parcours.

Les étapes pour obtenir l’Épée de Biggoron

1. L’Œuf de poche et la Cocotte de poche

Rendez-vous au village Cocorico et parlez à la dame aux cocottes près de l’enclos. Elle vous confie un Œuf de poche. Faites passer le temps jusqu’au lendemain matin — deux utilisations du Chant du Soleil suffisent — pour que l’œuf éclose et vous donne la Cocotte de poche.

2. Réveiller Talon pour obtenir P’tit Poulet

Entrez dans la maison située juste à gauche de l’entrée du village Cocorico. Talon, le propriétaire du ranch, y fait la sieste. Équipez la Cocotte de poche et utilisez-la près de lui pour le réveiller. Retournez ensuite voir la dame aux cocottes : ravie de voir que son oiseau a servi, elle vous confie P’tit Poulet, la cocotte de son frère.

3. Le Champignon suspect des Bois Perdus

Prenez la direction des Bois Perdus depuis la forêt Kokiri. Dès la première salle, empruntez le passage de gauche. Vous trouverez un homme triste assis contre une souche : c’est le frère de la dame aux cocottes. Montrez-lui P’tit Poulet pour qu’il vous remette en échange un Champignon suspect.

4. Premier chrono (3 minutes) : la Mixture suspecte

Dès que vous récupérez le champignon, un compte à rebours de trois minutes se déclenche et la téléportation devient inutilisable. Sortez rapidement des Bois Perdus, appelez Epona dans la plaine d’Hyrule et galopez jusqu’au village Cocorico. Entrez dans la boutique de potions, passez par la porte du fond pour rejoindre l’arrière-cour, puis entrez dans la cabane de la vieille sorcière. Donnez-lui le champignon pour recevoir la Mixture suspecte.

5. La Scie du chasseur

Retournez dans les Bois Perdus, exactement à la souche où se trouvait l’homme triste (première salle à gauche). Il a disparu, remplacé par une jeune fille Kokiri. Remettez-lui la Mixture suspecte pour qu’elle vous cède la Scie du chasseur.

6. L’Épée de Goron brisée à la Vallée Gerudo

Direction la Vallée Gerudo, à l’ouest de la plaine d’Hyrule. Franchissez le pont cassé d’un bon saut avec Epona (ou à l’aide du Grappin) et approchez-vous de la tente où se tient le chef des charpentiers. En lui offrant la Scie du chasseur, il vous remettra en remerciement l’Épée de Goron brisée.

7. L’Ordonnance de Biggoron

Grimpez jusqu’au sommet du Mont du Péril, juste devant l’entrée de la fontaine de la Grande Fée. C’est là que siège Biggoron, un Goron colossal. Montrez-lui l’épée brisée : il accepterait volontiers de la reforger, mais la poussière volcanique l’empêche d’y voir clair. Il vous tend alors une Ordonnance pour obtenir des gouttes pour les yeux.

8. Le Crapaud-qui-louche du Domaine Zora

Rendez-vous au Domaine Zora et montrez l’Ordonnance au Roi Zora dans sa salle du trône. S’il est toujours pris dans la glace rouge, il faudra d’abord le libérer avec une bouteille de Feu bleu. Une fois l’ordonnance remise, le souverain vous confie l’ingrédient principal du remède : le Crapaud-qui-louche.

9. Deuxième chrono (3 minutes) : les Gouttes pour les yeux

Un nouveau chronomètre de trois minutes s’enclenche immédiatement. Quittez le Domaine Zora, traversez le fleuve Zora à pied, puis appelez Epona dès votre arrivée dans la plaine d’Hyrule. Foncez plein sud jusqu’au laboratoire du Lac Hylia et donnez le crapaud au professeur. Il vous prépare aussitôt les Gouttes pour les yeux.

10. Dernier chrono (4 minutes) : le Certificat

Dernière ligne droite, et pas des moindres : vous disposez de quatre minutes pour remonter du Lac Hylia jusqu’au sommet du Mont du Péril sans vous téléporter. Enfourchez Epona, traversez la plaine en diagonale vers le village Cocorico, puis entamez l’ascension du sentier du Mont du Péril. Une fois arrivé en haut, remettez les gouttes à Biggoron. Soulagé, le forgeron se met immédiatement au travail et vous remet un Certificat.

11. Récupérer l’Épée de Biggoron

Il ne vous reste plus qu’à laisser Biggoron terminer son ouvrage. Faites passer trois jours en jouant le Chant du Soleil à plusieurs reprises (six fois au total), puis reparlez au géant. Il vous tendra enfin la véritable Épée de Biggoron, prête à être équipée depuis votre inventaire.

Attention toutefois en combat : sa taille imposante oblige Link à la manier à deux mains, ce qui vous empêche d’utiliser votre bouclier tant qu’elle est dégainée. Mais face aux boss et aux ennemis les plus résistants de la fin d’aventure, sa puissance brute compense largement ce compromis et en fait l’un des meilleurs atouts de tout le jeu.