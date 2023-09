Zelda : pas de DLC pour Tears of the Kingdom

Partager Facebook

Contrairement à The Legend of Zelda : Breath of the Wild, le contenu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ne devrait pas être enrichi avec un DLC.

Eiji Aonuma, producteur de la licence The Legend of Zelda chez Nintendo, a affirmé dans les colonnes du magazine japonais Famitsu que Tears of the Kingdom sur Switch ne sera pas mis à jour via une extension payante d’ici les prochains mois :

Nous ne prévoyons pas créer un contenu additionnel cette fois-ci, car nous pensons avoir fait le tour de toutes les possibilités de gameplay dans ce monde. Si nous avons décidé de développer une suite, c’est parce que nous pensions qu’il y avait encore un intérêt à expérimenter un nouveau gameplay dans cet Hyrule en particulier. Si, à l’avenir, nous trouvons une raison convaincante, nous pourrons revisiter ce monde une fois de plus. Qu’il s’agisse d’une nouvelle suite ou d’un titre entièrement nouveau, je pense que le prochain jeu offrira une expérience totalement inédite.

Si The Legend of Zelda : Breath of the Wild a posé les bases d’un nouveau standard de liberté, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom aura réussi à pousser Nintendo dans ses retranchements. Il est désormais venu le temps de penser à l’avenir de la licence avec un nouvel opus qui ouvrira la porte à un arc inédit pour les aventures de Link et Zelda.

En cumulant les ventes de Breath of the Wild (30,65 millions distribués) et Tears of the Kingdom (18,51 millions distribués) sur Nintendo Switch, la nouvelle vision de The Legend of Zelda s’est écoulée à 49,16 millions d’exemplaires dans le monde. Un impressionnant succès qui devrait motiver la firme de Kyoto a conserver le fameux monde ouvert bac à sable pour les prochains jeux de la licence.

Pour mémoire, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom se déroule plusieurs années après les événements de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Le Royaume d’Hyrule tente de se reconstruire suite aux dégâts causés par Ganon pendant 100 ans mais une nouvelle menace arrive… Link et Zelda vont donc devoir réagir !