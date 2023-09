BEAST : un RPG isométrique dans un univers médiéval

Partager Facebook

Le studio indépendant polonais False Prophet dévoile BEAST.

Développé avec le moteur graphique Unreal Engine 5 et présenté comme RPG tactique au tour par tour, dynamique et brutal, sans grille, où les choix moraux pendant des combats intenses et viscéraux ont une influence directe sur le gameplay, BEAST de False Prophet se déroule dans un monde sombre déchiré par la peste et les conflits militaires. Les joueurs auront la possibilité de décider s’ils doivent exploiter ou réprimer la bête qui sommeille en eux, avec des conséquences désastreuses pour tout le monde.

BEAST sortira en 2024 sur PC via Steam.

Le synopsis de BEAST annonce la couleur sur son univers médiéval “grimdark” :