🎮✨ Concours – Gagne le jeu Mario Kart World sur Nintendo Switch 2 ! ✨🎮

S2PMag et Nintendo te proposent un nouveau tirage au sort pour tenter de remporter Mario Kart World sur Nintendo Switch 2 !

🕹️ À propos du jeu

Plonge dans le plus grand championnat Mario Kart jamais créé :

circuits emblématiques retravaillés et nouveaux tracés aux quatre coins du monde,

météo dynamique et événements spéciaux qui transforment la course en plein milieu d’un tour,

nouveaux karts et pièces de personnalisation pour créer ton bolide idéal,

modes en ligne améliorés pour affronter des joueurs du monde entier, seul ou en équipe,

compatibilité avec les fonctionnalités avancées de la Nintendo Switch 2 pour un affichage plus fluide et des temps de chargement réduits.

Prépare-toi à déraper, utiliser tes objets au bon moment et franchir la ligne d’arrivée en tête !

📅 Le tirage au sort aura lieu le 11 décembre.

📧 Pour participer :

Envoie un e-mail à redaction@s2pmag.ch avec pour objet :

« Concours Mario Kart World »

Indique dans le message :

ton nom et prénom

ton adresse postale complète

⚠️ Concours réservé aux personnes domiciliées en Suisse.

Bonne chance et bon jeu !

L’équipe S2PMag