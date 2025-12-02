🎮✨ Concours – Gagne le jeu Mario Kart World sur Nintendo Switch 2 ! ✨🎮

S2PMag et Nintendo te proposent un nouveau tirage au sort pour tenter de remporter Mario Kart World sur Nintendo Switch 2 !
🕹️ À propos du jeu
Plonge dans le plus grand championnat Mario Kart jamais créé :
- circuits emblématiques retravaillés et nouveaux tracés aux quatre coins du monde,
- météo dynamique et événements spéciaux qui transforment la course en plein milieu d’un tour,
- nouveaux karts et pièces de personnalisation pour créer ton bolide idéal,
- modes en ligne améliorés pour affronter des joueurs du monde entier, seul ou en équipe,
- compatibilité avec les fonctionnalités avancées de la Nintendo Switch 2 pour un affichage plus fluide et des temps de chargement réduits.
Prépare-toi à déraper, utiliser tes objets au bon moment et franchir la ligne d’arrivée en tête !
📅 Le tirage au sort aura lieu le 11 décembre.
📧 Pour participer :
Envoie un e-mail à redaction@s2pmag.ch avec pour objet :
« Concours Mario Kart World »
Indique dans le message :
- ton nom et prénom
- ton adresse postale complète
⚠️ Concours réservé aux personnes domiciliées en Suisse.
Bonne chance et bon jeu !
L’équipe S2PMag