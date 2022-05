Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Lesya a été condamnée à sept ans de détention dans une prison pour femmes à Odessa. Elle débute sa peine alors qu’elle est enceinte et donne bientôt naissance à son fils, Kolya. Elle pourra le voir et s’en occuper quelques heures par jour. Lesya fait la connaissance d’autres détenues dans la même situation et de gardiennes, comme Iryna, une jeune femme célibataire qui habite dans la prison…

A mi-chemin entre la fiction et la réalité, ce film ukrainien nous emmène au sein d’une prison pour femmes. On y suit le parcours de femmes enceintes et de jeunes mères incarcérées. Dans cet univers clos, les femmes racontent leur crime, leurs espoirs, leurs amours et leurs chagrins face caméra. Les gros plans sur les visages montrent toute la palette des émotions qui habitent ces femmes. A part le rôle de Leysa qui a été confié à une actrice pour les besoins du tournage, tous les autres personnages jouent leur propre rôle. Le personnage de la gardienne qui vit avec sa mère et lit les lettres d’amour envoyée aux détenues est tout à fait saisissant. Multirécompensé dont au festival international du film de Venise (sélection Orrizonti) , « 107 Mothers » est un film à la fois captivant, austère, déroutant, émouvant et marquant.

107 Mothers

Un film de Peter Kerekes

Avec Iryna Kiryazeva, Maryna Klimova, Lyubov Vasylyna

Distributeur : Trigon -Film

Durée : 93 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 27 avril 2022