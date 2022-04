Xbox France célèbre May the 4th avec un musée éphémère LEGO Star Wars en plein cœur de Paris

Pour célébrer May the 4th, jour de fête emblématique pour tous les fans de Star Wars, ainsi que le jeu LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, Xbox France, la marque LEGO et Warner Bros. Interactive Entertainment vous invitent dans leur musée éphémère spécialement conçu pour l’événement. Au programme : des œuvres uniques en briques LEGO issues de l’univers Star Wars et la plus grande console jamais réalisée en briques LEGO à découvrir et admirer !

UNE JOURNÉE UNIQUE POUR UNE SAGA CULTE

Xbox France, le groupe LEGO et Warner Bros. Interactive Entertainment mettent en place un dispositif spécial en plein cœur de Paris pour célébrer May the 4th avec leurs communautés et tous les fans de la franchise :

Un musée éphémère ouvrira ses portes le 4 mai, de 11h à 20h , au centre culturel La Place, à Paris, à deux pas du magasin LEGO Store Paris les Halles.

, au centre culturel La Place, à Paris, à deux pas du magasin LEGO Store Paris les Halles. Lors de votre visite de l’exposition, vous pourrez découvrir des pièces uniques en briques LEGO tirées de la légendaire franchise Star Wars : un X-Wing taille XXL, des tableaux et des constructions en briques LEGO des personnages emblématiques de Star Wars, des dioramas de scènes iconiques et bien d’autres encore !

tirées de la légendaire franchise Star Wars : un X-Wing taille XXL, des tableaux et des constructions en briques LEGO des personnages emblématiques de Star Wars, des dioramas de scènes iconiques et bien d’autres encore ! Vous aurez également l’occasion de découvrir la plus grande console jamais réalisée en briques LEGO : une Xbox Series S de 3 mètres de haut accompagnée de sa manette géante créées spécialement pour cette journée exceptionnelle.

accompagnée de sa manette géante créées spécialement pour cette journée exceptionnelle. Des consoles Xbox seront également disponibles sur place pour vous permettre de prendre en main et découvrir le jeu LEGO Star Wars : La Saga Skywalker.

seront également disponibles sur place pour vous permettre de prendre en main et découvrir le jeu LEGO Star Wars : La Saga Skywalker. Des jeux concours pour célébrer May the 4th avec les fans.

De plus amples informations seront partagées très bientôt. Pour rester informé·e de l’actualité Xbox, n’oubliez pas de suivre notre compte Twitter @XboxFR.