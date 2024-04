25 ans de l’anime One Piece : les célébrations d’anniversaire de Monkey D. Luffy s’annoncent épiques

Partager Facebook

Toei Animation a le plaisir d’annoncer que Monkey D. Luffy s’apprête à débarquer en Europe afin de célébrer son anniversaire comme il se doit le dimanche 5 mai prochain.

A cette occasion, de gigantesques ballons à l’image de One Piece seront déployés en simultanée dans les plus grandes villes d’Europe :

Milan, Italie – Piazza Gae Aulenti

Berlin, Allemagne – Alexa Mall

Londres, Royaume-Uni – Outernet, Now Trending

Madrid, Espagne – Principe Pio

Paris, France – Hôtel de la Marine 75008

Il y aura de nombreuses surprises exclusives à découvrir dans chaque ville, comme un pop-up store à Milan, une expérience vidéo immersive à Londres, un lieu hautement symbolique de Paris et de nombreux goodies inédits à retrouver à Berlin et à Madrid. Les fans pourront prendre leur meilleur selfie lors de l’événement le 5 mai et l’envoyer sur www.luffybirthday2024.com ou en utilisant le hashtag #LuffyBirthday2024 sur Instagram ! Ils trouveront leur photo sur le site web aux côtés de nombreux autres fans de One Piece à travers toute l’Europe. Celles et ceux qui ne pourront pas être présents pourront également suivre en simultanée la célébration dans les différents pays sur www.luffybirthday2024.com .

One Piece est devenu un phénomène mondial au fil des ans, c’est notamment :