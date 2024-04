Un deuxième DLC pour REMNANT II

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Gunfire Games a le plaisir d’annoncer la sortie de The Forgotten Kingdom, le deuxième DLC de REMNANT II, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 23 avril au prix de 9,99 €. Il s’agit du deuxième DLC du pack de DLC annoncé précédemment, contenant les trois DLC de REMNANT II. Pour 24,99 €, les joueurs peuvent se procurer le pack de DLC et accéder à The Awakened King, The Forgotten Kingdom (à partir du 23 avril), ainsi qu’au dernier DLC disponible plus tard cette année. Ceux s’étant procuré l’édition ultime de REMNANT II auront accès à tous les DLC gratuitement.

Dans ce DLC à paraître pour REMNANT II, les joueurs devront reconstituer l’histoire oubliée de la tribu perdue de Yaesha, tandis qu’ils tentent d’étancher la soif de vengeance d’un ancien esprit de pierre du nom de Lydusa. Résistez à la souffrance, la traîtrise et la mort qui hantent désormais les jadis splendides ziggourats de ces terres, tandis que les pierres vivantes de Lydusa errent parmi les ruines d’une civilisation oubliée, à la recherche de sang frais. Dans cette toute nouvelle intrigue, les joueurs doivent faire la lumière sur les secrets de la tribu perdue en explorant une nouvelle zone chargée de mystère dans le monde de Yaesha. Là, ils découvriront de nouveaux donjons, mettront la main sur de l’équipement puissant — dont un nouvel Archétype : le Convocateur — rencontreront des alliés inattendus et affronteront de nouvelles menaces dans leur quête pour restaurer un semblant de paix dans le royaume oublié.

Retrouvez ci-dessous plus d’informations sur le contenu de The Forgotten Kingdom :