Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Présenté dans de nombreux festivals internationaux et également nominé pour Le Prix européen du Cinéma (catégorie documentaire), le film de Salomé Jashi « La balade des grands arbres » (« Taming the Garden ») sortira simultanément au cinéma et en ligne le 5 janvier 2022. Par ailleurs, une séance spéciale aura lieu en présence de la réalisatrice le 5 janvier 2022 à 20h sur filmlivestreaming.ch. Lors de cette soirée, les spectateurs profiteront de la projection du film et d’un débat interactif avec la réalisatrice mené par Jean Perret ancien directeur du festival Visions du Réel et collaborateur de www.filmexplorer.ch .

Quel que soit le choix du spectateur, la particularité de cette sortie en salles et en e-cinéma est que les cinémas participent à l’exploitation online. Les spectateurs qui choisiront cette option pour voir le film auront la possibilité de soutenir également leur cinéma préféré.

Pour profiter de la sortie en e-cinéma, il suffit de se rendre sur le site: www.regarder-grandsarbres.ch

Synopsis : Un homme puissant, qui est aussi ex-premier ministre de Géorgie, achète des arbres centenaires. Ses hommes les déracinent, dont certains atteignent la hauteur d’un immeuble de 15 étages, et les amènent dans son jardin privé: à travers les villages, sur les collines et de l’autre côté de la mer Noire. Pour y parvenir, il faut couper d’autres arbres, déplacer des câbles électriques et paver de nouvelles routes à travers les plantations de mandarines. Le film fait passer le concept de déracinement de sa signification métaphorique à une réalité oppressante, tangible et pourtant surréaliste. Une ode à la rivalité entre les hommes et la nature.

Salomé Jashi filme dans ce documentaire édifiant le caprice fou de cet oligarche géorgien. On assiste au travail gigantesque que représente le déracinement d’un arbre et son transport jusqu’à sa destination finale. Le film raconte l’ambition d’un homme influent, qui change les paysages, construit des routes en échange des arbres et laisse toute une population médusée. Il réserve quelques images surréalistes à l’instar d’un arbre gigantesque flottant sur la mer. Fascinant et consternant !









La balade des grands arbres

Un film de Salomé Jashi

Distributeur : Vinca Film

Durée : 1h 32

Date de sortie :mercredi 5 janvier 2022