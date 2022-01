Gaming, les sorties de la semaine

Partager Facebook

Voilà une autre semaine calme sans grandes sorties sur nos machines préférées…

Bonne année! Nous espérons que vous avez bien passé le cap et nous vous adressons nos voeux de santé, bonheur et prospérité. Et surtout, on espère que 2022 sera mieux que 2021, ce qui ne devrait pas être trop difficile.

Du côté des sorties de jeux vidéo, rien de bien fou. On vous laisse avec la liste exhaustive des sorties hebdomadaires:

Lundi 3 janvier

Freddi Fish 3: The Case of the Stolen Conch Shell | Switch

Biker Garage: Mechanic Simulator | Switch

Crumble | Switch

Putt-Putt Travels Through Time | Switch

Mercredi 5 janvier

Breakneck City | Switch

Arcadia Fallen | Switch

McDROID | Switch

Fears to Fathom – Norwood Hitchhike | PC

Electrician Simulator | PC

Jeudi 6 janvier

Demon Gaze EXTRA | PS4, Switch

Teamfight Manger | Switch

Justice Chronicles | Switch

Epic Dumpster Bear 2: He Who Bears Wins | Switch

Theatre of Sorrows | Switch

Warshmallows | Switch

Heaven Dust 2 | Switch

Vendredi 7 janvier

Sword of Elpisia | Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Internet Cafe Simulator 2 | PC

Dimanche 9 janvier