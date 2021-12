Partager Facebook

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête de rendre visite à son ancienne petite amie, Léa, dont il est toujours amoureux. Malgré leur relation encore passionnelle, Léa le rejette. Éperdu, Jonas qui vient de quitter sa femme pour Léa, se rend au café d’en face pour écrire une longue lettre à celle-ci, bousculant ainsi sa journée de travail, et suscitant la curiosité du patron du café. La journée ne fait que commencer

Charmante et légère, cette romance minimaliste sur la rupture et l’acceptation de la fin d’une histoire d’amour filme le hors champ de la passion amoureuse. Elle dresse le portrait d’un homme qui n’arrive pas à partir et reste coincé dans le même endroit toute une journée, en l’occurrence un café situé en face de l’immeuble où habite son ex. L’occasion de rencontres avec plusieurs personnages. Il y a le patron du bistrot qui vit une situation de solitude, mais aussi une mère et son fils psychotique qui n’arrivent pas à vivre l’un sans l’autre malgré la violence de la relation. Tous se révèlent des miroirs déformants de Jonas.

Bénéficiant d’un casting de premier choix avec Grégory Montel, Anaïs Demoustier et Grégory Gadebois, « Chère Léa » avec son intrigue racontée dans une unité de temps et de lieu revêt des airs de western des temps modernes. Plaisant !









Chère Léa

Un film de Jérôme Bonnell

Avec Grégory Montel, Anaïs Demoustier, Grégory Gadebois

Distributeur : Agora films

Durée : 1h 31

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 29 décembre 2021