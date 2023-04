Avis sur le casque Bluetooth SONY WH-CH720N

Partager Facebook

Successeur du casque Sony WH-CH710N, disponible depuis 2021, Sony vient de commercialiser le modèle Bluetooth WH-CH720N au prix catalogue de CHF 149.- (Certains sites marchands le proposent déjà à CHF 99.-) qui fait de lui l’un des meilleurs rapport qualité-prix du moment. Un modèle qui est passé par notre rédaction.

Un casque de milieu de gamme qui a de la gueule !

Casque de milieu de gamme, le WH-CH720N est un casque sans fil supra-auriculaire qui offre une réduction de bruit active (ANC) très efficace.

Disponible dans trois coloris (blanc, noir et bleu), ce modèle dispose de coussinets d’oreilles en forme ovale en cuir synthétique avec un rembourrage en mousse uréthane des plus confortables que l’on retrouve également sur l’arceau du casque. Avec ses 192 gr au compteur, le WH-CH720N est à ce jour le plus léger des casques antibruit. Une prouesse rendue possible par le matériau de construction présent sur l’entier du produit : un plastique recyclé. Bien entendu, cela rend ce modèle plus léger, mais aussi moins solide qu’un modèle haut de gamme. Toutefois, cela ne pénalise pas son excellente finition et son agréable design, ici repensé et plus ergonomique que son prédécesseur. On retrouve sur l’oreillette droite les traditionnelles touches qui vous permettent de régler le volume sonore, mettre votre musique sur pause ou sur play, avancer ou reculer dans votre playlist ou encore répondre à un appel téléphonique mains libres. Sur l’oreillette de gauche sont disposées la touche d’allumage du casque, l’entrée mini Jack stéréo (câble 1,2 m fourni) et l’entrée USB-C pour recharge votre batterie (câble de taille ridicule fourni).

Le WH-CH720N dispose du Bluetooth 5.2 (jusqu’à 10 m) multipoint qui donne la possibilité d’appairer deux sources en simultané qui plus est de façon rapide puisqu’il est compatible avec les protocoles d’appairage rapide Google Fast Pair et Windows Swift Pair. Ça fonctionne très bien !

Ce modèle propose également une nouvelle fonctionnalité avec le contrôle vocal intégrée qui permet de faire appel soit à Google Assistant, soit à Alexa. Un petit plus pour un modèle de milieu de gamme bienvenu. Il est maintenant aussi possible de profiter de l’application Sony Headphones Connect pour accéder à diverses options comme gérer la puissance de la réduction de bruit active ou encore paramétrer différents profils sonores via l’égaliseur que propose Sony. En termes d’autonomie de la batterie, avec une charge à 100 %, le WH-CH720N annonce 35 heures d’écoute à un volume modéré. Nous avons fait tourner de la musique dans le casque durant 37 heures et 27 minutes avant de passer par la case recharge. L’autonomie de la batterie est donc encore plus importante qu’annoncée par le constructeur. Par contre, comptez presque 3 heures de temps pour recharger votre batterie à 100 %. C’est plutôt long. Mais en contraste total, ce modèle permet en 3 minutes de charge, 60 minutes de lecture maximum.

Une réduction de bruit active (ANC) qui fait grand bruit !



La réduction de bruit active que propose ce modèle de milieu de gamme est certainement l’argument de vente de Sony le plus propice et fera sans aucun doute mouche auprès des utilisateurs friands de cette fonction. Nous avons été véritablement bluffés par son efficacité rendue notamment possible grâce aux deux microphones présents dans chaque écouteur, la technologie de double détection du bruit et le processeur V1, qui équipe le modèle haut de gamme et qui permet la mise à l’échelle DSEE (Digital Sound Enhancement Engine). Que ce soit dans les transports publics, à votre domicile avec les enfants qui se chamaillent ou encore en vous promenant en ville, une fois la fonction ANC actionnée, vous plongez avec délectation dans votre musique et l’isolation est si bonne qu’on finira par vous taper sur l’épaule pour faire réagir. Pour ceux qui aiment rester attentifs aux bruits ambiants et profiter d’une expérience audio plus naturelle, rassurez-vous, le mode Ambient Sound est présent. Grâce aux micros prédictifs et rétroactifs d’avantage de sons viendront « perturber » votre écoute.



Des performances sonores performantes.



Quant au rendu sonore pure, c’est équilibré avec un accent prononcé des basses. Les médiums et les aigus sont limpides et le son dans son ensemble est bon, mais pas transcendant. Un petit tour sur l’application Sony Headphones Connect pour faire vos réglages et l’affaire sera entendue.



Le WH-CH720N propose également la technologie 360 Spatial Sound qui vous permet de lire les contenus 360 Reality Audio en streaming et vous immerger totalement dans l’ambiance d’un concert par exemple à 360°. Selon la qualité du mastering, l’immersion apporte un plus considérable à l’expérience musicale.



Avec un prix très abordable, une autonomie remarquable, un poids plume et une réduction de bruit active presque aussi efficace que sur son modèle haut de gamme WH-1000XM5 Sony fait, avec le WH-CH720N, et malgré l’absence d’un étui de rangement, du pied aux utilisateurs qui souhaitent se doter d’un casque sans fil moderne sans devoir se ruiner.

Note : 4 / 5