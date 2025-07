Avis – Cyberpunk 2077 s’offre une seconde jeunesse sur Nintendo Switch 2 : un pari (presque) tenu

Partager Facebook

Night City renaît sur un écran plus petit, mais avec de grandes ambitions. Cyberpunk 2077, autrefois symbole d’un lancement raté, revient sur Nintendo Switch 2 dans un portage aussi inattendu que maîtrisé. Une seconde chance réussie pour un titre longtemps incompris ?

Longtemps considéré comme l’un des symboles les plus éclatants d’un lancement vidéoludique manqué, Cyberpunk 2077 revient sur le devant de la scène sous un jour nouveau. Quatre années après une sortie initiale entachée de bugs et de performances calamiteuses sur consoles de génération précédente, le jeu de rôle dystopique signé CD Projekt RED opère un retour remarqué… cette fois sur Nintendo Switch 2. Et non, il ne s’agit pas d’un simple portage en streaming, mais bien d’une adaptation native, pensée pour tirer parti des capacités matérielles de la nouvelle console hybride.

Une résurrection que peu auraient anticipée, et pourtant : après avoir essuyé critiques et polémiques, Cyberpunk 2077 a bénéficié d’un suivi exemplaire, enchaînant correctifs, rééquilibrages, refontes et contenus inédits. Résultat : le titre est désormais considéré par une large partie de la communauté comme un pilier du genre RPG en monde ouvert. Le portage sur Switch 2 capitalise sur cet héritage réhabilité, en intégrant notamment les mises à jour les plus récentes, jusqu’au patch 2.1, garantissant ainsi une version stabilisée et complète.

Night City, fidèle à elle-même dans un écrin portable

Dès les premières minutes, cette adaptation impressionne par la manière dont elle restitue l’ambiance si singulière de Night City : une mégalopole tentaculaire, gangrenée par la corruption, les implants cybernétiques et les luttes intestines entre factions criminelles. Le joueur y incarne V, un mercenaire aux origines modulables, embarqué malgré lui dans une fresque mêlant complots technologiques, transhumanisme et quête identitaire.

L’aventure principale, aux ramifications nombreuses, s’enrichit de quêtes annexes au soin d’écriture souvent remarquable, qui participent à densifier l’univers et à renforcer l’immersion. La version testée intègre également le DLC « Phantom Liberty » (vendu séparément), un chapitre supplémentaire qui déploie une trame plus politique et resserrée, dans une zone inédite de la ville nommée Dogtown — enclave militarisée dirigée d’une main de fer. Le joueur y navigue entre infiltrations, choix moraux et manipulations géopolitiques, en compagnie de Solomon Reed, personnage incarné par Idris Elba, dont la performance renforce indéniablement l’impact dramatique de cette extension.

Une prouesse technique mesurée, mais crédible

Côté performances, la Switch 2 livre une prestation surprenante. Le jeu fonctionne en résolution dynamique (720p en mode portable, jusqu’à 900p en mode docké), avec un framerate stabilisé à 30 images par seconde. Certes, cette version n’atteint pas la finesse graphique d’un PC haut de gamme ou d’une console nouvelle génération, mais l’ensemble reste cohérent, fluide et lisible, y compris lors de scènes d’action plus intenses.

Quelques concessions visuelles sont inévitables : textures simplifiées, population urbaine clairsemée, effets lumineux atténués… Mais ces ajustements n’entravent jamais fondamentalement l’expérience. À ce titre, cette itération se positionne comme une alternative tout à fait honorable à la Steam Deck ou à d’autres supports nomades. Le contenu reste intégral, la direction artistique est respectée, et l’expérience se révèle d’une étonnante maturité technique pour un support portable.

Un gameplay presque intact, entre maniabilité et immersion

Sur le plan de la jouabilité, la console de Nintendo s’en sort avec les honneurs. Que ce soit avec la manette Pro en mode salon ou en utilisation nomade avec les Joy-Con, la prise en main demeure intuitive et précise. Les interfaces réagissent promptement, la navigation dans les menus est fluide, et la latence est quasi inexistante, y compris lors des séquences de tir ou de piratage. On regrettera simplement l’absence d’interactions tactiles, pourtant pertinentes sur écran mobile, et une disposition parfois maladroite de certaines touches (comme la commande d’accroupissement, peu ergonomique en mode portable).

Les temps de chargement — autrefois l’un des points faibles du jeu — ont été notablement optimisés, avoisinant les quinze secondes pour le changement de zone. La lisibilité, même sur un petit écran, reste satisfaisante malgré une typographie parfois un peu fine.

Continuité de l’expérience : la sauvegarde inter-plateformes

Autre atout non négligeable : le jeu prend en charge la progression multiplateforme. Les joueurs ayant entamé leur partie sur une autre machine peuvent aisément transférer leur sauvegarde via un simple QR code généré à l’écran titre. Une fonctionnalité précieuse qui favorise la continuité de l’expérience entre mobilité et sédentarité, sans rupture narrative ni perte de progression.

Un portage inattendu, mais largement réussi

L’arrivée de Cyberpunk 2077 sur Nintendo Switch 2 constitue une prise de risque audacieuse, mais globalement maîtrisée. Si l’on accepte les compromis techniques inhérents au support, cette version s’impose comme une adaptation robuste, immersive et fidèle au matériau d’origine. Elle démontre par ailleurs que la nouvelle console de Nintendo est bel et bien capable d’accueillir des productions de grande envergure, sans dépendre du cloud.

En somme, cette itération constitue une porte d’entrée idéale pour les néophytes, tout en offrant aux vétérans une manière inédite de redécouvrir Night City. Un exploit technique discret mais significatif, qui pourrait bien préfigurer une nouvelle ère pour les AAA sur console portable.