Echoes of the End la magie s'invite dans un tout nouveau trailer de 17 minutes et lève le voile sur sa date de sortie

Pour célébrer cette annonce, le studio a dévoilé une bande-annonce de gameplay de 17 minutes. Il offre aux fans un aperçu plus immersif que jamais du monde époustouflant de Echoes of the End, de sa magie puissante et de sa narration pleine d’émotion axée sur les personnages.

La magie s’invite dans Echoes of the End

Ce nouvel aperçu de gameplay se déroulant au début de l’histoire met en lumière plusieurs des piliers fondamentaux du jeu. Il présente les capacités de base de Ryn ainsi qu’un aperçu des types d’ennemis, des déplacements et des interactions avec l’environnement qui seront développés dans les chapitres suivants et grâce aux améliorations des personnages.

Ce qui débute comme une patrouille de routine à la frontière va rapidement tourner au chaos, lorsque Ryn et son frère, Cor, tombent dans une embuscade tendue par les forces du royaume voisin de Reigendal. Parmi les assaillants se trouve Zara, une puissante vestige, tout comme Ryn, née avec la rare capacité de manier une magie ancienne et imprévisible.

Les deux s’affrontent dans une bataille féroce qui se termine sur une impasse, interrompue seulement par l’arrivée d’Abram Finlay, un érudit et explorateur qui tire Ryn du combat. Désormais séparée de son frère, Ryn doit faire équipe avec Abram pour retrouver Cor et découvrir le véritable but de l’invasion soudaine de Reigendal.

Portée sur la confiance, le sacrifice et la rédemption, l’histoire se déroule en dix chapitres authentiques et remplis de cinématiques impressionnantes, de personnages mémorables et de décisions importantes.

Echoes of the End sera disponible sur PC, PlayStation et Xbox Series X|S le 12 août. Les joueurs peuvent d’ores et déjà ajouter le jeu à leur liste de souhaits sur Steam.