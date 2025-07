Plongez dans le chaos avec Neon Abyss 2, disponible en Accès Anticipé sur Steam

Partager Facebook

Neon Abyss 2 introduit donc la coopération en ligne jusqu’à quatre pour vous permettre de partager ce brin de folie vidéoludique avec vos proches. Expérimentez le système d’armement révolutionnaire pour découvrir votre manière préférée de combattre. Avec des synergies d’objets illimitées, chaque run se transforme nécessairement en expérience chaotique. Empilez autant d’objets que vous le pouvez pour obtenir le build le plus fou possible, sans oublier vos compagnons préférés. Les Hatchmons sont de retour, plus colorés, mignons et féroces que jamais !

Notez qu’il est toujours possible de profiter de l’ensemble du contenu du jeu en solo.

Cette déclaration d’amour aux roguelike d’action et de plateforme s’est construite grâce aux retours et à la passion de la communauté, au fil des différents playtests et démos. Toujours dans cet esprit de partage, l’équipe est impatiente de recueillir les réactions et les idées des fans tout au long de l’Accès Anticipé. L’objectif est de façonner le jeu main dans la main avec la communauté.

Coop à 4 en ligne

Multipliez les possibilités incroyables de synergies et de combos en unissant vos forces ! Coordonnez vos builds pour conquérir l’Abysse en équipe, avec la possibilité d’explorer des zones différentes de la même carte pour optimiser l’exploration et mettre la main sur l’ensemble des secrets et des trésors cachés disséminés un peu partout.

Un système d’armement révolutionnaire

C’est quoi, votre style de combat préféré ? Défoncez vos ennemis à la batte ou tailladez-les au sabre, attaquez à coups de plantes mortelles ou invoquez de féroces dragons qui se battront à votre place… C’est à vous de choisir ! Avec des options illimitées et un arsenal inventif, chaque partie est l’occasion de trouver des moyens uniques et extravagants de conquérir l’Abysse.

Des synergies d’objets illimitées

Les objets que vous récupérez aléatoirement dans l’Abysse vous donnent des pouvoirs qui s’associent de façons surprenantes et dévastatrices. Accumulez-en un maximum – il n’y pas de limite d’inventaire – pour créer des combinaisons délirantes qui renouvellent l’intérêt à chaque partie. Montrez à l’Abysse qui commande réellement !

Hatchmons! – Éclosez-les tous

Vos compagnons préférés de l’Abysse ont pris des couleurs ! Faites éclore ces adorables créatures pour les collectionner, puis faites-les évoluer en de puissants alliés qui viendront pimenter vos runs. De nombreux Hatchmons différents sont à découvrir pour diversifier encore un peu plus chacune de vos expéditions dans l’Abysse !

Découvrez la feuille de route de l’Accès Anticipé :

Des nouvelles de la version 1.0 et des versions consoles seront dévoilées très bientôt.